大谷翔平還原開轟打席　開季8勝2敗「道奇打線狀況有提升」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間7日以14比2大勝多倫多藍鳥，打線火力全開，大谷翔平此役6打數2安打、1打點，並在6局轟出本季第3號全壘打，連續上壘場次推進至41場，持續刷新紀錄，賽後他接受場邊訪問，談及比賽內容與近期狀態。

談到球隊以12分之差擊敗強敵藍鳥，大谷表示，「整場比賽都打出很好的攻勢，投手群表現也很出色，整體來說是場不錯的比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對6局擊出的全壘打，他回顧當下打席指出，「那是一顆不錯的球路，但我覺得自己做出了很好的打擊策略，接下來還是會切換心情，繼續努力面對之後的比賽。」

對於擊球當下的手感，他則說，「因為那顆球比較低，所以有想說應該會飛過去（全壘打牆），但其實也不太確定，不過我覺得那是一個不錯的打擊。」

Make it three home runs in four days for Shohei Ohtani ???? pic.twitter.com/04DM7cSK7p — MLB (@MLB) April 7, 2026

本場比賽也是大谷連續第4場繳出單場至少2安打的表現，且期間累積3發全壘打，對此，他仍維持一貫心態，「不管是好的還是不好的，結束之後就會忘掉，然後隔天再重新調整，用新的心情去比賽，今天贏球是好事，但還是要切換，明天繼續努力。」

談到球隊目前開季8勝2敗的強勢開局，大谷指出，「打線狀況有在提升，先發和牛棚整體也都很出色，防守也做得很好，我們會照剛剛說的，一天一天切換心情，繼續努力。」

此外，此戰也是道奇與藍鳥自去年世界大賽後再度交手，對於球場氛圍，大谷認為，「和世界大賽還是有點不同，不過這就是例行賽的一場比賽，不管對手是誰，只要我們能打出自己的棒球，我覺得勝利就會自然跟著來。」