大谷翔平連兩戰開轟＋連41場上壘　道奇狂5轟炸14分4連勝

▲ 大谷翔平連兩場開轟 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇今（台灣時間7日）作客藍鳥火力全開，全場5轟14比2大勝對手，近期取得4連勝。大谷翔平延續火燙手感，不僅轟出本季第3轟、連兩戰開轟，還將連續上壘紀錄推進至41場。

道奇開賽就掌握節奏，1局上T.赫南德茲（Teoscar Hernández）轟出兩分砲先馳得點，雖然藍鳥1局下追回1分，但3局上佛里曼（Freddie Freeman）再補上兩分砲，比數拉開至4比1。隨後塔克（Kyle Tucker）的高飛犧牲打與弗里蘭（Alex Freeland）的雙殺打帶打點，道奇5局打完已取得6比1領先。

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6局上，大谷在第4打席鎖定低角度伸卡球，一棒轟向中外野，全壘打牆外，本季第3轟出爐，也是連續兩場開轟，展現火熱打擊手感。該局攻勢持續延燒，帕赫斯（Andy Pages） 隨後敲出二壘安打，一口氣帶回2分，道奇將領先擴大至9比1。

7局上，道奇火力完全釋放，拉辛（Dalton Rushing）轟出陽春砲，佛里曼再敲二壘安打帶打點，T.赫南德茲補上適時安打再送回2分，單局再添4分，比分來到13比1。8局上，拉辛本場第2轟出爐，將比數推進至14比1，勝負早早底定。

Dalton with a homer in back-to-back games! pic.twitter.com/b9BfslWBqL — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 7, 2026

9局下，道奇更換投手羅哈斯（Miguel Rojas），雖讓對手攻佔得點圈，但最終僅因滾地球失掉1分，隨後再製造出局數化解危機，未讓藍鳥進一步反撲，順利收下勝利。

大谷翔平此役6打數2安打、1打點，6局轟出本季第3轟完成連兩戰開轟，並以內野安打將連續上壘紀錄推進至41場，打擊率升至2成82。

道奇投手先發羅布雷斯基（Justin Wrobleski）主投5局，被敲2安打、失1分，送出4次三振，拿下勝投。

藍鳥先發投手薛澤吞下敗投，僅投2局被敲2安打、包括1轟，失2分，送出1次保送、2次三振，本季防禦率為3.38。

岡本和真雖繳出4打數2安打表現，為開季以來首次單場雙安，打擊率提升至2成63，但仍難挽球隊頹勢，藍鳥慘失14分苦吞5連敗。此外，他在3局守備時發生失誤，記下大聯盟生涯首次失誤。