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大谷翔平連兩戰開轟！低角度壞球照轟　球評驚呼：太誇張

記者王真魚／綜合報導

道奇球星大谷翔平今（台灣時間7日）對藍鳥之戰，6局上第4打席轟出中外野陽春砲，本季第3轟出爐，也是連續兩場開轟。轉播球評齊藤隆驚呼誇張，「只能說太厲害了」。

此打席面對左投曼帝普利（Joe Mantiply ），大谷第4球鎖定內角低位伸卡球，精準擊中後將球送往中外野全壘打牆外。 這一擊難度極高，該球若未出棒應是壞球，但大谷仍能掌握擊球點。

齊藤隆分析指出，在前面連續被內角球壓迫的情況下，還能把下沉的球打到中外野方向，「真的不是簡單！」

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除了全壘打外，大谷此役第2打席在兩好球落後情況下，硬是將變化球碰成投手前滾地球，靠全力衝刺形成內野安打，將連續出賽上壘紀錄推進至個人生涯最長的41場，隨後更在佛里曼（Freddie Freeman）兩分砲時跑回本壘得分。

道奇首局就展開攻勢，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）轟出左外野兩分砲先馳得點。雖然1局下藍鳥靠克萊門特（Ernie Clement）安打追回1分，但道奇很快在3局上再度擴大差距，佛里曼擊出兩分砲，比數拉開至4比1。

4局上，道奇持續施壓，塔克（Kyle Tucker）擊出中外野高飛犧牲打再添1分；5局上雖形成雙殺打，但仍靠蒙西（Max Muncy）跑回本壘。大谷6局再開轟，領先擴大至7比1。

▲ 道奇球星大谷翔平在對戰國民比賽第3局擊出3分全壘打後目送球飛行。（美聯社／Terrance Williams） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 道奇球星大谷翔平連2場轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 標籤:大谷翔平道奇全壘打藍鳥連續安打

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