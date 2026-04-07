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悍將菜鳥石梓霖翻身之路！從落選到一軍2戰無失分　林敬民成貴人

▲富邦悍將石梓霖。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將石梓霖。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將新秀投手石梓霖曾在2024年選秀落選，隔年以第三輪之姿加盟，今年開季即登上一軍舞台，生涯前兩戰表現亮眼，合計3.2局無失分。走過受傷與落選低潮，他盼能站穩一軍，「在一軍能待多久就待多久。」

石梓霖小時候在海邊與一群好友打球，直到教練胡文偉重組新城國小棒球隊，才正式踏上棒球路，也成為新城國小出身的首位職棒球員。國中進入「班長」張志強執教的三民國中，開始接受較完整的科班訓練，之後升上花蓮體中、輔仁大學，一路累積實力。

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他曾在高三下學期遭遇肩傷低潮，「那時候沒辦法丟球，甚至有想過放棄棒球，但後來還是決定繼續，看能不能恢復。」升上輔大後，起初連投進好球帶都很困難，所幸在教練林敬民指導下逐步調整，「他告訴我不要太急，因為才剛進來，而且之前受過傷，你還有一兩年的時間，甚至到大學畢業前，你都還有機會。」

在學校資源協助下，他積極復健，「輔大旁邊就是醫院，練完球就去做復健課程，每天持續下來，肩膀變得更強壯，也不容易再受傷。」

期間林敬民教練也給予「心靈雞湯」，他透露，「教練很照顧我、也很細心地指導我。 雖然有時候做敬民教練的課表比較會偷懶，覺得太累了。 我大一（2024年）有選秀過一次，沒有選到。但其實我沒有很灰心，就覺得自己還不能勝任職棒舞台。 升上大二之後，我就比較積極的練習，展現出想進職棒的企圖心。」

看到三民國中同窗林佳緯與邱鑫已站上職棒舞台，也激起他的鬥志，「我想跟隨他們的腳步。」尤其林佳緯迅速在一軍繳出亮眼成績，他甚至笑說未來若有機會對決想對決林佳緯，「我覺得我會三振他。」

石梓霖今年開季即獲得一軍機會，1日對統一獅完成1局無失分初登板，恩師林敬民有傳訊息祝賀他，「這是一個好的開始」。他6日對中信兄弟則在先發投手江國豪於3局上留下二、三壘危機時登板，連續解決2名打者成功止血。下個半局雖先投出觸身球，但隨即回穩，面對兄弟前段棒次也毫不畏懼，最終投到5局結束仍未失分，合計2.2局飆3K，最快球速149公里。

過去在業餘時期多擔任先發，現階段在一軍先擔任中繼角色，石梓霖認為自己較適合先發，但中繼其實也不錯，「如果是先發，一場後要休息很多天；中繼可以幾乎每天上場，我很享受那種在比賽中的感覺。」無論角色如何，他的目標始終一致，就是在一軍站穩腳步。

關鍵字： 標籤:富邦悍將石梓霖職棒選秀復健

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