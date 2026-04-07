「學大谷就對了！」前大聯盟球員建議佐佐木朗希調整投球機制

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希近期先發內容起伏不定，控球問題再度浮現，引發外界關注。對此，道奇前球員、現任球評赫爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）提出建議，認為佐佐木可考慮調整投球機制，甚至直言「學大谷也許會有幫助」。

佐佐木日前對國民先發登板，雖球隊最終逆轉勝未吞敗，但他僅投5局失6分，過程中四縫線與指叉球穩定性不足，特別是指叉球出現關鍵失投，導致被轟三分砲，成為比賽轉折之一。

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針對佐佐木的狀況，赫爾斯頓分析指出，他目前從靜止狀態抬腿啟動的投球動作，若長時間維持，可能對身體造成負擔，「連續投90球都用這種方式，或許太吃力了。」

他建議可以嘗試改為「揮臂式投球」（Windup）讓動作更加流暢，減少過度用力的情況。 「如果改用Windup，身體的流動會更順，也比較不會用力過猛。他是非常優秀的運動員，身材條件也很好，應該能像大谷一樣對打者施加壓力，甚至有機會像過去的克萊門斯 （Roger Clemens）那樣，帶給打者壓迫感。」他說。

他進一步強調，與其急著將佐佐木調整為牛棚角色，不如先給予嘗試改變的機會，「因為他的球真的非常驚人，威力十足。真的很誇張！所以……不如就學大谷吧！我是打者出身，也會模仿成功的球員。他有天賦，只要學習別人的優點就好。」

不過也有不同聲音指出，球季中進行如此大幅度的投球動作調整風險極高，稍有不慎可能影響整體表現。無論最終是否採納建議，佐佐木如何找回穩定度，仍是道奇接下來的重要課題。