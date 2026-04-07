佐佐木朗希恐失去先發資格？美媒：若不下放的話…

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希5日（台灣時間6日）客場先發對國民，雖未吞敗，但僅投5局失6分，內容不穩引發外界關注，先發輪值地位也出現雜音。美媒《Dodgers Nation》直指，若狀況未改善，不排除轉往牛棚的可能性。

佐佐木此役開局表現尚可，但中段突然崩盤。3局因保送開局，隨後被轟出兩分砲；4局再被擊出三分全壘打，短時間內大量失分，讓比賽局勢失控。

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回顧本季，佐佐木首場先發曾繳出4局失1分的內容，但春訓以來的不穩定問題再度浮現。今年春訓4場比賽防禦率高達15，並出現15次保送，狀況起伏不定。總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言表現「不理想」，並強調「現在就是必須拿出結果的時候」。

儘管如此，道奇球團目前仍對他抱持期待，短期內仍會以先發身份使用。不過隨著史奈爾（Blake Snell）等投手即將歸隊，加上其他投手表現浮現，未來角色調整的可能性逐漸升高。

針對這場表現，《Dodgers Nation》指出，「他已經證明自己能在牛棚穩定完成任務，如果沒有被下放小聯盟，轉任後援投手是完全有可能的選項。」