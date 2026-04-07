大谷翔平、山本由伸上班路吸睛！道奇重返奪冠地　山本明先發

記者王真魚／綜合報導

道奇今（台灣時間7日）作客藍鳥，上演自去年世界大賽後的首次交手。賽前球團釋出球員進場畫面，大谷翔平與山本由伸並肩步入球場，成為焦點。

這是道奇自去年完成世界大賽連霸後，再度回到羅傑斯中心球場。大谷當天以反戴黑帽、棕色上衣搭配黑色內搭與卡其褲亮相；山本則穿著黑色連帽上衣，搭配時尚眼鏡，兩人一同走向休息室，畫面吸睛。

比賽方面，道奇力拚4連勝，大谷擔任「第一棒、指定打擊」先發；藍鳥則由岡本和真扛「第四棒、三壘手」。道奇打線前段排出大谷、塔克（Kyle Tucker）、佛里曼（Freddie Freeman）的左打組合，將迎戰藍鳥先發投手薛澤（Max Scherzer）。

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此役道奇先發投手為左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski），世界大賽MVP山本由伸預計在系列賽第2戰先發，大谷則有望在第3戰登板。

山本在登板前一天受訪表示，目前調整狀況良好，「準備得不錯，感覺也有變好，明天可以帶著自信站上投手丘。」

回顧去年世界大賽第7戰，他在前一天先發後「中0日」再度登板，於9局危機中登場並延長至第10、11局皆無失分，成功壓制對手，幫助球隊奪冠。

此次再度於該地登板，他強調會專注面對比賽，「雖然是重要的一戰，但沒有特別做不同準備，每一場都會全心投入。」

▲ 大谷翔平反戴黑帽、山本由伸戴上眼鏡亮相，兩人上班路畫面吸睛。 。（圖／取自道奇官方IG）