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索托右小腿拉傷進傷兵名單　預計休2至3週恐寫生涯最長缺陣

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

索托（Juan Soto）開季手感火燙，卻在賽季初就踩下煞車。大都會球團於台灣時間7日宣布，將他列入10天傷兵名單（IL），原因為右小腿拉傷，採取較保守的處理方式。

球團表示，此次登錄可追溯至4月4日，但依照目前傷勢評估，預計恢復期約需2至3週，代表索托很可能無法在最短天數內回歸，甚至是生涯最長一次傷兵停留。

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索托是在對巨人之戰中受傷，當時於首局從一壘跑向三壘時感到小腿緊繃，隨即提前退場，隔日MRI檢查確認為拉傷。

現年27歲的索托過去曾3度進入傷兵名單，皆發生在效力國民期間，包括2019年的背部痙攣、2020年的COVID-19隔離，以及2021年的左肩拉傷，過去傷勢皆未造成長時間缺陣。自2022年起，他出賽穩定，累積640場出賽，在聯盟名列前茅。

對於這次傷勢，索托仍保持樂觀，「我以前也有過小腿緊繃的狀況，這次並不是最嚴重的一次，所以我感覺還算正面。」

值得一提的是，索托正處於15年7億6500萬美元合約的第2年，本季開季狀態火燙，前8場比賽打擊三圍高達.355/.412/.516，另有1轟、2支二壘安打。

在他缺陣期間，大都會將由板凳球員頂替戰力，包括泰勒（Tyrone Taylor）、貝提（Brett Baty）等人輪流鎮守外野；此外，從3A升上來的茂里西歐 （Ronny Mauricio）也遞補進入名單。楊恩（Jared Young）近期把握機會，對巨人之戰繳出3安猛打賞，並在左外野有亮眼守備表現。

關鍵字： 索托大都會小腿拉傷傷兵名單MLB

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