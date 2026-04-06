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我們顏值都加分！郭泓志幽默祝福林哲瑄引爆笑　陳禹勳喊下個釣蝦場

▲▼富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）-高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）-高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄6日舉行引退儀式，眾多昔日戰友與國內外球星紛紛送上祝福。其中郭泓志以幽默又真誠的發言炒熱氣氛，也道出對這位拚命型外野手的深刻印象，讓現場在感動之餘多了笑聲。

郭泓志表示，「瑄哥恭喜喔！要從球場上畢業了！其實我在富邦時，我就覺得我們有很多迷人地方都是一樣，一個是球場上不認輸精神，第二個是最重要的，我們的顏值都有幫球隊加分（全場大笑）。退休後我們會回歸到喜歡棒球的身份，為棒球加油，最懷念的除了跟場上隊友的拚戰之外，最懷念的就是啦啦隊了，所以有機會安排髮香區，讓我去球場幫富邦加油。」

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同梯的陳禹勳幽默表示，「哲瑄，恭喜你畢業了！」他笑說，從此不用再帶傷上場，引退並非終點，而是新的開始，「期待你創造下一個『釣蝦場』。」鄭凱文則感性提到，「打棒球20幾年真的很不容易，你的努力與付出大家都看在眼裡。」

同為南英商工學長的林泓育祝福他「退休生活愉快」，也期待他將自身能力與經驗持續傳承。富藍戈則以隊友身分致意，「能與你並肩作戰是我的榮幸，謝謝你的一切，你是很棒的人與隊友。」

曾在國際賽並肩作戰的林智勝回憶，從2008年八搶三首次見到年僅18歲的林哲瑄，一路到如今告別球員生涯，「我們一起打過很多國際賽，都是很珍貴的回憶，希望你把經驗傳承給年輕選手。」胡金龍也表示，期待他在退休後多陪伴家人，同時持續培育後進，「培養更多林哲瑄。」

旅美時期隊友田澤純一也透過影片表達祝福，回憶兩人在紅襪體系一起打拚與用餐的時光，「再次感謝你，期待再見。」日本名將稻葉篤紀則肯定林哲瑄對棒球的熱情與學習態度，期許他未來在教練角色中，將經驗毫無保留地傳承給年輕球員。

儀式尾聲，由「豪朋友」江國豪、陳仕朋、游霆崴壓軸登場，齊聲向學長喊話，「辛苦了，祝你退休生活一切順利。」在眾人祝福聲中，林哲瑄為球員生涯畫下句點，也正式邁向人生下一段旅程。

▲▼富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）-林哲瑄，郭嚴文，陳禹勳。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）-林哲瑄，郭嚴文，陳禹勳。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 林哲瑄富邦悍將引退儀式郭泓志棒球

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