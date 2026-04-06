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洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

▲中信兄弟主場洲際棒球場在外野加上高解析度的LED環型螢幕。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中信兄弟主場洲際棒球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟5日在臺中洲際棒球場的主場賽事，發生一起觀眾席衝突事件，一名女球迷在社群平台Threads上發文指稱，比賽中因勸阻前方球迷不要在「非站立應援區」起立遮擋視線，竟遭到對方以「女人閉嘴」等言論進行性別羞辱，該名男子甚至還狂嗆周遭男球迷「出來打一架」；對此中職會長蔡其昌也親自現身該貼文下方留言，表示聯盟與球團將介入了解調查。

根據發文內容還原事發經過，5日該名女球迷坐在洲際球場西C區10排（球團標示之非站立應援區）；4局下半兄弟進攻時，PS韓籍成員邊荷律剛好換到斜前方位置，此時坐在原PO正前方的一位戴著紅帽的中年男子站起拍攝啦啦隊，嚴重阻擋後方視野。

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在後排球迷出聲抗議後，原PO提醒對方「不好意思，這個區域不能站」，未料卻引發對方強烈不滿。

根據女球迷曝光的影片逐字稿與貼文內容，該名「紅帽男」不斷回頭謾罵，更爆出明顯的性別歧視言論，包含「我實在沒辦法接受是女人跟我講這件事」、「女人不要跟我講話」，更試圖挑撥原PO旁邊的男球迷，要求對方「男人要有guts一點，去教一下」。

當原PO無奈表示「你想站起來你就站」時，紅帽男仍持續跳針，甚至要求其他男球迷道歉，否則「這件事我不會停」。

衝突過程中，一旁有看不下去的陌生男球迷聲援「你不用道歉」，竟遭紅帽男反嗆「有種你出來跟我打一架」；原PO更列出該名男子的特徵，除了公然性別羞辱與嗆聲幹架外，他還聲稱自己「不是中信球迷，是支持中華職棒」，並在發現被拍攝時出言恐嚇：「誰發文我就找律師。」

對此，原PO強調自己言論句句屬實，會自承擔後果，並感嘆表示，很遺憾到了2026年，還會在棒球場這樣闔家歡樂的公共場所中，被提醒只要是女性，就有人可以用性別來攻擊、要求閉嘴，但也呼籲球迷開心看球、互相體諒，「不要再以為任意性別羞辱他人，不會受到懲罰。」

事件在網路上發酵後，引發大批球迷關注與撻伐。中華職棒會長蔡其昌也火速在貼文下方留言回應：「聯盟會和兄弟球團先進行事件始末的了解和調查，期望大家共同維護良好的觀賽環境。」承諾將積極處理，還給球迷一個安心的看球空間。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、臺中洲際棒球場、中年老人、噁男、性別歧視、球場怪人

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