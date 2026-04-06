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股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白　第一次看到申皓瑋哭

▲▼ 富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄完成引退儀式後受訪，談到場上與隊友情緒，他特別提到申皓瑋罕見落淚的一幕，「也是第一次看他哭。」林哲瑄表示，去年自己宣布引退時，申皓瑋還說會哭卻沒有看到他落淚，沒想到這次真的哭，「當下其實我也有點想哭，但還是把它頂過去了。」

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儀式最後，數十名隊友排成兩列送別，林哲瑄逐一擁抱，他直言相當感動，「他們明天還有比賽，還特地從嘉義上來見證我的引退賽，真的很感謝。」他也強調，未來即使身分轉變，仍會持續幫助球隊，「我永遠都是富邦悍將的一員。」

在賽後MVP頒獎台上，隊友范國宸率先落淚，林哲瑄笑說兩人原本說好不要哭，「結果他先哭，我就在旁邊鬧他、講幹話，讓他不要太有情緒。」不過他也肯定范國宸表現，「他賽前就說要拿MVP給我，真的做到了，很了不起。」

至於外野最後一次守備，林哲瑄笑談高國輝的「神來一跳」，讓他一度措手不及，「本來想說站著就好，結果他打得很前面，我還有點拉到。」但最終仍完成接球，「用最舒服、最瀟灑的方式完成最後一個守備。」

談到場外支持，林哲瑄也提到收聽股癌節目作為心靈寄託，幫助自己在低潮時保持正向。他笑說首次見到本人時反而變得緊張，「雖然IG有加好友，2023年我受傷時，陳禹勳有請他拍影片祝福早日康復。見到本人有趣，他話不多滿緊張的，感謝他抽空來。」

林哲瑄坦言「見偶像」的感覺，「4日陳真有說股癌會來，我剛開始對引退沒有很緊張，知道他要來時，腦袋一片空白，很奇妙。」

引退儀式落幕後，林哲瑄並未停下腳步，隔天仍將隨隊投入比賽與訓練，「還是會回去協助他們。」對他而言，球員身分雖告一段落，但對球隊的責任與熱情，仍將持續延續。

▲▼富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）-高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）-高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 林哲瑄富邦悍將引退儀式申皓瑋隊友情

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