忍住眼淚告別！林哲瑄自問為何這麼拚　答案是最愛棒球

▲▼ 富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日） 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄完成引退儀式後受訪，談到整場過程，他坦言其實數度情緒湧上，但仍努力忍住眼淚，「其實是差點哭了，但稍微低頭整理一下思緒，就撐過去了。」

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他也笑說事前被「交代」不要哭，因此更加努力控制情緒。 回憶儀式中最觸動的一刻，林哲瑄指出，每當看到生涯集錦畫面時最難忍情緒，「我自己平常也會看那些影片，尤其在遇到瓶頸的時候，想找回自信。」

▲富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）-林哲瑄，羅力。（圖／記者黃克翔攝）

但當這些片段在引退儀式上重現，他反而感到一絲難過，「因為我這一輩子都是用全力以赴的方式去面對每一顆球，我想跟自己說一聲，真的辛苦了。」

談到自律神經失調度過艱難的片段時，情緒也特別深刻。林哲瑄坦言，「有時候會想，為什麼要這麼拚命？」但答案始終很簡單，「我學習的是不能怠慢自己，阿公阿嬤也很難過，可是沒辦法啊！因為我最喜歡的就是棒球。只要身體還可以負荷，我就想用盡全力拚到最後一刻，這樣才不會有遺憾。」

▲富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）-林哲瑄，林威助。 。（圖／記者黃克翔攝）

若用一個字總結生涯，林哲瑄毫不猶豫選擇「拚」。他說，希望透過自己的態度感染隊友，「用全力以赴去面對每一場比賽、每一顆球，讓整個球隊都是正向的。」

▲▼富邦悍將主場開幕週（林哲瑄引退主題日）-合照 。（圖／記者黃克翔攝）