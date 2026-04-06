林哲瑄引退感性：這段旅程結束了　股癌驚喜現身被許願模仿川普

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄6日正式舉行引退儀式，站上舞台發表生涯告別致詞。他一開始就坦言「怕忘記」，拿出事先準備好的講稿，但語氣誠懇、情緒真摯，回顧一路走來的棒球人生，也向一路相伴的人表達感謝。

不少戰友到場見證引退儀式，郭嚴文、陳禹勳、陳品捷、郭嚴文、羅嘉仁都獻花，股癌驚喜現身也送上著作，林哲瑄回送公仔。

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林哲瑄致詞時表示，「其實我沒有想過這一天會來得這麼快」，從18歲帶著夢想旅美，到如今站上引退舞台，彷彿一轉眼。他特別感謝南英商工教練陳献榮的嚴格指導，「高中時期我常常被罵，但因為這些提醒，才磨練出我不服輸的性格。」談到旅美歷程，他坦言在陌生環境與語言衝擊下曾感到孤獨，「很多時候只能躲在房間自己哭」，但也因加入波士頓紅襪體系，從教練與隊友身上學會全力以赴、獨立思考與分享的重要。

回到台灣後，林哲瑄希望把在國外學到的一切帶回球隊，「有成功的經驗，也有很多在美國很愚蠢的經驗」，但正是這些經歷，讓他在不斷面對失敗中學習與成長。他也感謝富邦悍將球團的信任與包容，讓他能在場上毫無保留地打球，並點名感謝球團高層與贊助夥伴一路支持。

談到生涯中的低潮與傷痛，林哲瑄特別感謝防護團隊，「每次受傷都覺得可能回不來，但你們給我信心，帶我走過漫長復健。」他也提到股癌，「謝謝你在我所有開往球場的時刻用你的聲音來陪伴我，尤其是在我在球場遇到低潮、感到迷惘的時候，是你的分享讓我找回我的理性，讓我重新找到那正向的我自己。他還幽默地說，「我有算過，沒有超過 8 趴（笑）。然後希望你可以用川普的聲音，祝富邦悍將總冠軍。」

林哲瑄將最大感謝獻給家人，「謝謝爸爸媽媽從小支持我追夢」，並對妻子深情告白，「在我不在家的時候撐起這個家，是我能在場上拚到最後的動力。」他也感謝隊友、教練團與所有幕後人員，直言「要感謝的人真的太多，這份恩情會記一輩子。」

面對球迷，林哲瑄動情表示，「背負『林哲瑄』這三個字真的很辛苦，但因為有你們，我才能走到今天。」他也說，雖然將脫下球衣，但最希望大家記住的不是成績，而是「那個在場上永遠不想輸、永遠想再拚一次的我」。

最後，林哲瑄以一句「我是林哲瑄，這段旅程結束了」為球員生涯劃下句點，並強調未來仍會為富邦悍將努力，盼望球隊再次站上榮耀舞台。