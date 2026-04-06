運動雲

>

林哲瑄引退感性：這段旅程結束了　股癌驚喜現身被許願模仿川普

▲▼富邦悍將林哲瑄。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄6日正式舉行引退儀式，站上舞台發表生涯告別致詞。他一開始就坦言「怕忘記」，拿出事先準備好的講稿，但語氣誠懇、情緒真摯，回顧一路走來的棒球人生，也向一路相伴的人表達感謝。

不少戰友到場見證引退儀式，郭嚴文、陳禹勳、陳品捷、郭嚴文、羅嘉仁都獻花，股癌驚喜現身也送上著作，林哲瑄回送公仔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林哲瑄致詞時表示，「其實我沒有想過這一天會來得這麼快」，從18歲帶著夢想旅美，到如今站上引退舞台，彷彿一轉眼。他特別感謝南英商工教練陳献榮的嚴格指導，「高中時期我常常被罵，但因為這些提醒，才磨練出我不服輸的性格。」談到旅美歷程，他坦言在陌生環境與語言衝擊下曾感到孤獨，「很多時候只能躲在房間自己哭」，但也因加入波士頓紅襪體系，從教練與隊友身上學會全力以赴、獨立思考與分享的重要。

回到台灣後，林哲瑄希望把在國外學到的一切帶回球隊，「有成功的經驗，也有很多在美國很愚蠢的經驗」，但正是這些經歷，讓他在不斷面對失敗中學習與成長。他也感謝富邦悍將球團的信任與包容，讓他能在場上毫無保留地打球，並點名感謝球團高層與贊助夥伴一路支持。

談到生涯中的低潮與傷痛，林哲瑄特別感謝防護團隊，「每次受傷都覺得可能回不來，但你們給我信心，帶我走過漫長復健。」他也提到股癌，「謝謝你在我所有開往球場的時刻用你的聲音來陪伴我，尤其是在我在球場遇到低潮、感到迷惘的時候，是你的分享讓我找回我的理性，讓我重新找到那正向的我自己。他還幽默地說，「我有算過，沒有超過 8 趴（笑）。然後希望你可以用川普的聲音，祝富邦悍將總冠軍。」

林哲瑄將最大感謝獻給家人，「謝謝爸爸媽媽從小支持我追夢」，並對妻子深情告白，「在我不在家的時候撐起這個家，是我能在場上拚到最後的動力。」他也感謝隊友、教練團與所有幕後人員，直言「要感謝的人真的太多，這份恩情會記一輩子。」

面對球迷，林哲瑄動情表示，「背負『林哲瑄』這三個字真的很辛苦，但因為有你們，我才能走到今天。」他也說，雖然將脫下球衣，但最希望大家記住的不是成績，而是「那個在場上永遠不想輸、永遠想再拚一次的我」。

最後，林哲瑄以一句「我是林哲瑄，這段旅程結束了」為球員生涯劃下句點，並強調未來仍會為富邦悍將努力，盼望球隊再次站上榮耀舞台。

關鍵字： 林哲瑄富邦悍將引退儀式旅美經歷棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

悍將延長賽逆轉5比4勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

悍將延長賽逆轉5比4勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

熱門新聞

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

悍將延長賽逆轉5比4勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

2悍將延長賽逆轉勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

3誤把8局當9局！勝騎士糗走進場

4桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

5大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

最新新聞

1洲際球場爆觀賽衝突！

2「我們顏值都加分！」郭泓志幽默祝福林哲瑄

3股癌是心靈寄託！林哲瑄見本人腦袋一片空白

4大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷

5林哲瑄自問為何這麼拚　答案是最愛棒球

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366