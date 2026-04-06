戰友眼中的林哲瑄！用生命接球的外野那道牆　自律神經失調仍想拚

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄即將告別球員生涯，回顧一路走來的棒球旅程，不僅留下豐富國際賽資歷，也以拚勁與態度深植隊友心中。從18歲首次代表中華隊出征國際賽，到累積奧運、世界棒球經典賽與世界12強等大賽經驗，他坦言，「能為台灣打球是夢想，也希望讓國際看到我們。」

林哲瑄自北京奧運八搶三資格賽踏上國際舞台，生涯參與1屆奧運、3屆經典賽與1屆12強賽，更成為目前唯一在三大一級國際賽都開轟的台灣選手。對此，高國輝直言，「這真的不簡單，以他的角色來說更難。」林哲瑄則表示，在國際賽開轟的感覺特別，「可以跟熟悉的隊友一起為台灣打拚，那種感覺很不一樣。」

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談到國家隊回憶，陳禹勳笑說印象最深的是在日本擊敗韓國一戰，「俊秀、阿文、哲瑄在計分板前三個合照，然後沒有我。」郭嚴文也打趣補上一句，「對啊，他跑去哪。」場邊笑聲不斷。回到中職初期，郭嚴文也提到林哲瑄首安就是全壘打，甚至打中場外車輛，陳禹勳笑說「隔天就得到一台車，不過是模型」，林哲瑄則回應，「也是運氣，棒球本來就是失敗的運動，要學會跟自己對話。」

2016年隨義大犀牛奪下總冠軍，是林哲瑄職業生涯的重要時刻，他回憶當時拋彩帶的瞬間，「以為自己有接到球，但其實有觸地，還有看重播。」劉承佑至今仍對那一撲印象深刻。

在隊友眼中，林哲瑄的守備更是令人信賴。游霆威形容，「外野就像有一道牆，不管什麼球都接得到。」陳禹勳則笑說，「他是用生命在接球，守備、跑壘都很拚，打擊就還好啦，我對他投得還不錯。」（生涯對戰打擊率2成29）。

除了場上表現，林哲瑄的拚戰精神同樣令人敬佩。他透露自己曾有自律神經失調的狀況，「進球場會頭暈，還是要吃藥上場。」但他始終抱持「只要能上場就盡力貢獻」的想法。郭嚴文也說，「我認識他就是這樣的人，會把每件事做到最好。」

年輕隊友同樣深受影響，陳真表示，「他很想贏，上場不會保留任何力氣。」江國豪則透露，「他常說睡不著，還在想怎麼幫球隊贏球。」