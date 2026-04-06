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江少慶明二軍首先發對決富邦二軍　林岳平揭他最快一軍先發時間

▲江少慶。（圖／統一獅提供）

▲江少慶。（圖／統一獅提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

今年以補償球員身分加盟統一獅的大咖投手江少慶，將於7日下午2點正式於二軍登板，對手正是老東家富邦悍將。統一獅總教練林岳平昨日受訪時透露，江少慶目前調整狀況極佳，實戰投打練習（Live BP）最快球速已飆至155公里，若3次二軍先發順利，預計5月第1週就能上一軍登板先發。

江少慶自2024年9月14日後便未在正式比賽亮相，轉隊後的復健與調整備受關注。林岳平表示，明天將親自前往台南亞太成棒副球場觀察江少慶的投球狀態，隨後再趕往高雄準備晚間的一軍賽事。

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針對明日的復出首戰，林岳平設定了嚴格的球數限制：「明天會將他的投球數控制在30球以內，會看一下第1局的狀態，如果很順利，才會投第2局。如果不是那麼穩定，球數用得比較多，可能投完1局就下來。」根據餅總規劃，江少慶將依序於4月7日、14日及21日在二軍登板，目標是「1加1」模式逐週拉長局數與球數。

若江少慶能在二軍順利完成3次先發並評估強度，獅隊計畫在5月1日展開的主場3連戰期間安排他重返一軍。此外，新網羅的多明尼加籍右投銳力獅（Denyi Reyes）也將於接在江少慶之後登板。

林岳平期待江少慶、銳力獅加入後，與現有的郭俊麟、胡智為、張宥謙等本土投手組成強大的競爭體系，「接下來是競爭了，期待投了就下。」

關鍵字： 江少慶統一獅二軍復出富邦悍將職棒

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