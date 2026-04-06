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信任廖任磊守住滿壘！後藤光尊：這場比賽太棒了

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將6日在新莊球場與中信兄弟激戰至延長賽，最終靠著林岳谷10局下高飛犧牲打，以5比4氣走對手。賽後總教練後藤光尊直言，「這是一場非常棒的比賽」，也感謝球員用勝利為林哲瑄引退儀式畫下完美句點。

談到比賽內容，後藤光尊特別點名10局上守住滿壘危機的關鍵時刻。他表示，當下仍選擇信任廖任磊登板，「雖然一度形成滿壘，但最後還是守住0分，真的讓人鬆了一口氣。」他也指出，廖任磊過去較少在高張力局面登板，希望透過這樣的比賽經驗，幫助他一步步成長，「未來可以變得更好。」

對於張奕開季3度登板全數拿下勝投，後藤則幽默回應，「那就希望他每一場都上去投啊！」引發現場笑聲，外界認為有魔法，隨後也笑說，「這個可能要去問他本人，我也不知道發生什麼事。」

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此役適逢林哲瑄引退賽，後藤光尊表示，球員們確實展現強烈企圖心，「大家都很努力想把這場比賽贏下來。」他認為，能在這樣的情境下拿下勝利，「對哲瑄來說，會是一場非常棒的引退賽」，也感謝全隊在比賽中的拚戰表現。

至於8局下關鍵代打王念好的調度，後藤說明，主要考量他在熱身賽對戰呂彥青曾有良好表現，「應該會對他特別有信心」，因此安排上場，也成功帶動追平攻勢。

▲▼中華職棒37年，中信兄弟vs富邦悍將-廖任磊。（圖／記者黃克翔攝）

▲廖任磊。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 影音

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