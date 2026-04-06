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MVP說到做到！范國宸激動落淚林哲瑄遞面紙「送給他最好禮物」

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將與中信兄弟6日在新莊球場交手，最終在延長賽以5比4逆轉勝。范國宸不僅開轟，還在10局上滿壘時策動關鍵雙殺，並在10局下敲出安打延續攻勢，獲選MVP。賽後將舉辦林哲瑄引退儀式，范國宸直言，贏球是送給他的最好禮物。

范國宸透露賽前曾向林哲瑄承諾，「我今天會拿MVP！」最終如願兌現，站上MVP舞台時更激動落淚，「主角」林哲瑄還當場遞上衛生紙。范國宸說，「滿神奇的，也很有感觸，獻給他，也獻給富邦。」

談到比賽，范國宸表示，「這是很特別的一天，很開心可以贏球，其他都不重要，贏球就是最好的禮物。」他也提到自己從去年開始，只要開轟球隊勝率就不錯，「每一轟都很關鍵，當然不是每場都能打全壘打，有開轟就盡力幫助球隊贏球，繼續延續下去。」

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▲▼中華職棒37年，中信兄弟vs富邦悍將-范國宸，林哲瑄。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼中華職棒37年，中信兄弟vs富邦悍將-范國宸，林哲瑄。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 中華職棒37年，中信兄弟vs富邦悍將-范國宸，林哲瑄。（圖／記者黃克翔攝）

悍將在10局上一度面臨無人出局滿壘危機，范國宸面對陳俊秀擊出的滾地球，迅速趨前處理，先傳本壘再回傳一壘完成雙殺。他表示，「當下球滾很快，趨前守備很專注，一度以為漏掉，確定球在手套裡，就很快傳本壘，是一瞬間的事情，很開心能專注到最後。」

隨後他也在場上提醒投手廖任磊，「兩出局要把這一局守住，因為還沒贏，贏了再來歡呼。」他指出，雖然對方有安打與保送，但投手的控球穩定度讓守備能夠發揮。

此外，張奕本季3度登板球隊都拿下勝利，范國宸笑說，「他的角色不錯，固定就好，不要講太快，才剛開季而已。」

關鍵字： 富邦悍將范國宸MVP林哲瑄中信兄弟影音

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