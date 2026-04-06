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16706人湧澄清湖、台鋼雄鷹主場開幕戰破紀錄　領隊劉東洋感性謝高雄

▲台鋼雄鷹領隊劉東洋。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹領隊劉東洋。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中職台鋼雄鷹6日在高雄澄清湖棒球場迎來本季主場開幕戰，這場南台灣棒球盛事最終吸引了16706名球迷湧入球場，打破了2024年隊史一軍首戰所創下的16233人紀錄，寫下台鋼雄鷹在澄清湖球場的票房新猷。領隊劉東洋賽前受訪時感性表示，這幾年熱度能逐年提升，是整個團隊共同努力的成果，也深刻感受到了高雄市民對這支在地球隊的強烈期待。

台鋼雄鷹今年邁入一軍第3個球季，雖然是中職六隊中最晚進行主場開幕戰的球隊，但高雄球迷的熱情絲毫未減。根據球團統計，今日預售票早早突破16000張，最終實際進場人數定格在16706人，成功超越兩年前（2024年4月5日）隊史首戰的16233人。

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領隊劉東洋指出：「這三個球季下來，是整個團隊，包括行銷團隊、教練、選手大家共同努力的結果。今天賽前除了預售票之外，感覺整個熱度，還有球迷跟高雄市民期待開幕戰的那種期待感，跟第一年又不太一樣。」

談到今年的開幕戰為何能再創新高，劉東洋認為與賽程安排也有關聯，台鋼雄鷹今年在開季歷經6場客場流浪後，才回到高雄主場，「那種一個城市的球迷跟市民，真的期待開幕戰到來的那種期待感，加上我們今年又是最後才回到主場的，所以那種期待感又特別不一樣。」

劉東洋也提到，雖然陣容與兩年前的第一場比賽相比已有巨大變化，但主場開幕戰對球員與行政人員來說，每年都有其獨特的象徵意義。

回首兩年前隊史首場一軍主場賽事，台鋼雄鷹當時以4比0擊敗富邦悍將，由擊出雙響砲的魔鷹）奪下MVP。劉東洋透露，今日賽前與教練、選手聊到那天的場景，大家依然印象深刻，「我問了幾個工作人員、選手、教練，他們都印象很強烈，雖然是兩年前的第一場比賽，但大家都記得那一天的場景。」

劉東洋強調，從第一年到現在，工作同仁都能明顯感受到球迷熱度的質變，「這幾年整個團隊大家努力的結果，今年球迷期待的那種感覺，熱度跟期待感，我相信我們工作同仁應該大家都有感受到。」

關鍵字： 台鋼雄鷹澄清湖中職主場開幕球迷熱情

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