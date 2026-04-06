王柏融找回中職最強打者丰采？洪一中：不管多久能夠回來最好

▲台鋼雄鷹王柏融久違單場雙響。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹今在高雄澄清湖棒球場迎來主場開幕戰，在全場16706名球迷的助威下，「台鋼大王」王柏融徹底爆發，睽違2885天再度單場雙響，加上先發投手後勁，主投6局僅失2分好投壓制，率領台鋼雄鷹以7比4擊敗來訪的統一獅，至於子弟兵王柏融睽違2885天再度於中職單場雙響似乎找回了「中職最強打者」榮光，總教練洪一中說「不管多久以前，能夠回來最好」。

王柏融此役在重要的主場首戰中，找回昔日「中職最強打者」的丰采，單場貢獻兩支全壘打，這也是王柏融自2018年在Lamigo桃猿時期以來，睽違7年多、總計2885天後，再度於中職賽場演出單場雙響砲。

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賽後談到王柏融表現，台鋼總教練洪一中笑說，「我們今天總共也才得了7分，他就打了5分，看起來是不錯啦，昨天最後面他打一球很可惜啦，最後被接到，不然那個也是關鍵。」

被問到王柏融是否找回過往身手時，洪總語帶保留：「現在是不錯啦，再觀察一下，不要講那麼快，好的時候就平常心就好。」而他也觀察到王柏融心態上的轉變，指出他在場上看起來出棒比較果斷，比較有信心，並強調「不管多久以前，能夠回來最好。」

除了打線發威，先發洋投後勁的表現同樣關鍵，後勁今日先發6局，雖然在第6局遇到亂流並出現疲態，球數已破100球，但他在教練團打算上場換人時展現強烈鬥志，堅持要留在場上，最後也成功替自己化解再掉分的危機，

▲台鋼雄鷹先發投手後勁。（圖／台鋼雄鷹提供）

洪一中還原當下的場景：「他已經超過100球了，感覺轉速跟控制沒有一開始理想。我們有考慮要換，但他擋著，他說他要把這一局投完。」最終後勁成功守住第6局，帶著6局失2分的優質先發退場。洪總分析，雖然疲憊讓後勁後半段改用身體力量投球，但其求勝意志感染了全隊。

今日澄清湖球場湧入16706人，成功打破2024年隊史首戰的紀錄，內野門票全數售罄，且連續三年在澄清湖主場開幕戰贏球，洪一中將這份榮耀歸功於高雄在地球迷：「這應該感謝球迷，在主場球迷的聲音比較大，每個選手打起來那個精神都不一樣，主場也比較舒適。」

洪總表示，在主場作戰與客場作戰的加油聲浪完全不同，非常感謝高雄市民與球迷的支持，希望這股「鷹雄熱潮」能繼續延續下去。