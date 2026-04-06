台鋼大王回來了！王柏融單場雙響灌5打點　說自信的感覺回來了

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹「大王」王柏融6日在澄清湖主場開幕戰，以行動向全場16706名球迷宣告強者歸來。他在前兩個打席接連轟出全壘打，不僅是睽違2885天後再次演出單場雙響砲，更灌進5分打點，帶領球隊以7比4擊潰統一獅。賽後，王柏融在接受媒體聯訪時，他首度深談這幾年的心理掙扎，也開心表示「當初那種自信滿滿站上打擊區的感覺回來了。」

談到今日雙響驚人的表現，王柏融認為最大的改變在於「心理層面」，坦言過去兩年在打擊區上充滿了掙扎與猶豫，「前兩年站上去就想說，這要怎麼打？這個打席會打得好還是打不好？就是一直在亂想。」這種心態不僅影響了生理反應，更讓原本熟悉的揮棒機制「主動地消失」。

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今年開季，王柏融選擇徹底放下包袱，以「從零開始」的心態迎接新球季。「就是果斷，不再猶豫不決。」王柏融說道，雖然一直以來都在嘗試調整，但直到今年才真正找回那種節奏，將壓力和過多的思緒拋開，「壓力都是自己造成的，心理去放下了很多東西，感覺調整得還不錯。」

今日的兩發全壘打飛行距離都相當深遠，王柏融笑說打出去的瞬間就有感覺，「打出去就有那種感覺了。」對於外界好奇左外野倒數看板是否會造成壓力，大王展現霸氣回應：「完全不相關，壓力是自己給的，我的目標很簡單，就是繼續保持，把球打強、打強勁。」

賽後王柏融獲選為單場MVP，並邀請老隊友劉時豪一同上台大跳啦啦隊舞，引起現場球迷瘋狂尖叫，對於滿場球迷的熱烈支持，王柏融語帶感激地說：「謝謝他們的不離不棄，始終一直支持。在滿場球迷的加油聲中，在自己的主場打出全壘打，這是一個屬於我自己的榮耀，我也想分享給各位球迷。」