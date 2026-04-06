運動雲

>

台鋼大王回來了！王柏融單場雙響灌5打點　說自信的感覺回來了

▲台鋼雄鷹王柏融首局就開轟。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹「大王」王柏融6日在澄清湖主場開幕戰，以行動向全場16706名球迷宣告強者歸來。他在前兩個打席接連轟出全壘打，不僅是睽違2885天後再次演出單場雙響砲，更灌進5分打點，帶領球隊以7比4擊潰統一獅。賽後，王柏融在接受媒體聯訪時，他首度深談這幾年的心理掙扎，也開心表示「當初那種自信滿滿站上打擊區的感覺回來了。」

談到今日雙響驚人的表現，王柏融認為最大的改變在於「心理層面」，坦言過去兩年在打擊區上充滿了掙扎與猶豫，「前兩年站上去就想說，這要怎麼打？這個打席會打得好還是打不好？就是一直在亂想。」這種心態不僅影響了生理反應，更讓原本熟悉的揮棒機制「主動地消失」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年開季，王柏融選擇徹底放下包袱，以「從零開始」的心態迎接新球季。「就是果斷，不再猶豫不決。」王柏融說道，雖然一直以來都在嘗試調整，但直到今年才真正找回那種節奏，將壓力和過多的思緒拋開，「壓力都是自己造成的，心理去放下了很多東西，感覺調整得還不錯。」

今日的兩發全壘打飛行距離都相當深遠，王柏融笑說打出去的瞬間就有感覺，「打出去就有那種感覺了。」對於外界好奇左外野倒數看板是否會造成壓力，大王展現霸氣回應：「完全不相關，壓力是自己給的，我的目標很簡單，就是繼續保持，把球打強、打強勁。」

賽後王柏融獲選為單場MVP，並邀請老隊友劉時豪一同上台大跳啦啦隊舞，引起現場球迷瘋狂尖叫，對於滿場球迷的熱烈支持，王柏融語帶感激地說：「謝謝他們的不離不棄，始終一直支持。在滿場球迷的加油聲中，在自己的主場打出全壘打，這是一個屬於我自己的榮耀，我也想分享給各位球迷。」

關鍵字： 王柏融雙響砲台鋼雄鷹澄清湖心理調整

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

悍將延長賽逆轉5比4勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

悍將延長賽逆轉5比4勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

佐佐木朗希曾把自己關進殼裡　羅伯斯：現在是加盟道奇後最佳狀態

佐佐木朗希曾把自己關進殼裡　羅伯斯：現在是加盟道奇後最佳狀態

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

熱門新聞

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

2桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

3大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

4誤把8局當9局！勝騎士糗走進場

5佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

最新新聞

1悍將延長賽逆轉勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

216706人湧澄清湖　台鋼主場開幕戰新紀錄

3久違單場雙響　大王說自信的感覺回來了

4大王重返最強打者？洪總說回來就好

5從國中就全能！陳俊秀憶從小對戰林哲瑄

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【快給我抓！】小幼貓在籠子還伸手要抓狗耳朵　滿臉堅持超可愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366