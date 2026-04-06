從國中就全能！陳俊秀憶從小對戰林哲瑄　林泓育：他就是拚到底

▲林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將6日賽後將為林哲瑄舉辦引退儀式，各界好友紛紛表達祝福。南英商工學長林泓育透露，若樂天桃猿在天母賽事結束後有空檔，將趕往新莊參與引退儀式；而中信兄弟陳俊秀則回憶與林哲瑄從學生時期一路對決的印象，直言他從國中時期就是「全能型好手」。

林泓育談到林哲瑄即將告別球員身分，坦言「很可惜」，但也認為這是每位球員都會面對的階段，「每個人在球隊的角色跟價值不一樣」，若球隊希望他轉任教練，傳承經驗也是好事。他指出，林哲瑄在外野守備與比賽觀念上，擁有曾旅美的高層級經歷，「那個角度跟學到的東西，是我們比較少有的」，相信未來在教練角色同樣能發揮價值。

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林泓育也分享，自己相當重視球員的引退時刻，「如果可以，我希望每一個都能參與」，不論是學長或學弟，能在對方職業生涯畫下句點時到場支持，都是很有意義的事情。聽聞林哲瑄為了引退賽春訓特別加強訓練，甚至練到拉傷，林泓育也笑說，「他就是那種拚到底的個性」，即使到了生涯尾聲仍全力以赴。

陳俊秀則從學生時期談起對林哲瑄的印象，直言早在國中就注意到這位對手，「跑很快、投球也很快」，到了高中更是特別突出，「那時候就是全能型，打擊、守備都很強」，甚至認為他的能力當時已經達到可以與國外選手競爭的水準。

兩人後續在中華隊有較多交集，陳俊秀表示，有林哲瑄鎮守外野讓人相當安心，也形容他在場上的態度「非常投入」，對勝利的渴望強烈，「他上去就是想贏球」。談到引退儀式是否會落淚，陳俊秀笑說「一定會」



此外，富邦悍將二軍教練、球員與行政團隊將特地北上參與，自由報名人數眾多約50人，球團乾脆準備兩輛巴士，載他們往返，他們都想要見證林哲瑄引退一刻。