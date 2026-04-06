林哲瑄引退悍將11600滿場！父親開球曝幼稚園承諾送車暖心故事　

▲▼富邦悍將林哲瑄引退主題日，父親林漢森與恩師陳献榮開球 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將6日為林哲瑄舉辦引退儀式，悍將11600張門票全部完售滿場，父親林漢森與南英商工教練陳献榮一同現身開球，場面溫馨感人。身為台南市資深田徑教練的林漢森，見證兒子一路走過職棒生涯，談起心情既不捨也欣慰，「看到他在自己的舞台這樣結束，我覺得很好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶過往，林漢森透露，林哲瑄幼稚園時曾許下承諾，要賺錢買車載父親，「他那時候說現在沒錢，以後要賺錢買車給我開。」而這個承諾也在效力義大犀牛奪冠後實現，「他真的買了一部車給我開，我覺得他有做到承諾。」他認為，能夠記住並實踐承諾，是運動員很重要的特質，也期許兒子未來能完成帶領富邦悍將奪冠的目標。

身為教練與父親，林漢森長期灌輸「堅持」與「想要的心」的重要性。他表示，「沒有這兩樣，很難成大事」，而林哲瑄一路走來，正是靠著這股意志撐過各種訓練與挑戰。從學生時期嚴苛的棒球訓練，到職棒生涯面對傷勢與低潮，他都選擇咬牙撐住，「這代表他真的喜歡，也願意去做。」

談到兒子決定引退，林漢森坦言現實層面仍有影響，特別是在受傷之後，傳球的準度與球速已不如以往，「以前在美國可以到160公里，現在大概140幾。」他認為，在這樣的時機點選擇退下來，反而是一種圓滿，「像昨天該做的都做到了，這樣結束其實也很好。」

從小看著兒子投入棒球，到如今迎來引退時刻，林漢森感觸良多。他回憶，林哲瑄從小就堅持想打棒球，即使訓練再辛苦、懲罰再多也都撐過來，「我這個當爸爸的會不捨，但他覺得那是他該做的。」他也感謝一路上教練的嚴格要求，讓兒子能夠持續成長。

最後，林漢森也以自身經驗分享，運動並非只有體能，更需要思考與自律。他指出，現在台灣運動環境提升，許多選手也能透過運動升學，「這條路是走得通的」，也期盼更多年輕人能在運動與學業之間找到平衡。

▲▼富邦悍將林哲瑄引退主題日，父親林漢森與恩師陳献榮開球 。（圖／記者黃克翔攝）