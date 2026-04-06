王柏融睽違2885天再雙響！一人轟5打點、率台鋼雄鷹主場擊敗統一獅

▲台鋼雄鷹王柏融單場雙響。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中職台鋼雄鷹6日在高雄澄清湖迎來主場開幕戰，面對暫居龍頭的統一獅隊，「台鋼大王」王柏融發威，在暌違2885天再度單場雙響，一人狂掃5分打點，幫助鷹隊在前三局打完就取得6分領先，獅隊在6局、8局、9局靠著安打串聯追回4分，但最後卻沒能再突破，終場鷹隊就以7比4擊潰獅隊，在主場收下勝利。

開季迄今一直都是在客場出戰的台鋼，今天終於回到溫暖的澄清湖主場，主場開幕戰推出後勁先發，作客的獅隊則是推出經典賽國手胡智爲。

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台鋼1局下就展開攻勢，一出局後，曾子祐先敲出二壘安打上壘，兩出局後魔鷹補上深遠安打送曾子祐回本壘拿下破蛋分，下棒王柏融第二球出棒，直接把小白球掃上右外野觀眾席，兩分砲幫助球隊再添分數，取得3比0領先，這不僅是王柏融跨季相隔18場再開轟，也是他中職生涯第97轟。

沒想到3局下台鋼攻勢再起，王博玄敲安上壘，隨後利用曾子祐犧牲短打推進上到二壘，兩出局後魔鷹選到四壞球保送上壘，同樣又是兩出局一二壘有人的局面，王柏融這次瞄準胡智爲第一球就出棒，再度把小白球轟出右外野全壘打牆外，一棒3分幫助台鋼取得6比0領先。

而台鋼先發後勁此役一夫當關，前5局僅被獅隊敲出1支安打，第6局續投在兩局後控球卻遭遇亂流，先四壞球保送朱迦恩，又被潘傑楷敲安，隨後林培緯補上適時安打送回兩分，下棒潘磊也靠著失誤上壘，不過此時他回穩用滾地球解決林祖傑，化解再掉分的危機。6局下台鋼也再追回1分，繼續以7比2領先獅隊。

8局上面對台鋼王躍霖，潘傑楷、林培緯連續兩支二壘安打追回1分，9局上面對韋宏亮，林祖傑一上來就敲出二壘打，隨後靠著滾地球和捕逸拿下第4分，不過接下來都沒能再有安打出現，終場台鋼以7比4擊敗統一，在主場開幕戰搶下勝利。