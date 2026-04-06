運動雲

>

王柏融睽違2885天再雙響！一人轟5打點、率台鋼雄鷹主場擊敗統一獅

▲台鋼雄鷹王柏融首局就開轟。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹王柏融單場雙響。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中職台鋼雄鷹6日在高雄澄清湖迎來主場開幕戰，面對暫居龍頭的統一獅隊，「台鋼大王」王柏融發威，在暌違2885天再度單場雙響，一人狂掃5分打點，幫助鷹隊在前三局打完就取得6分領先，獅隊在6局、8局、9局靠著安打串聯追回4分，但最後卻沒能再突破，終場鷹隊就以7比4擊潰獅隊，在主場收下勝利。

開季迄今一直都是在客場出戰的台鋼，今天終於回到溫暖的澄清湖主場，主場開幕戰推出後勁先發，作客的獅隊則是推出經典賽國手胡智爲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼1局下就展開攻勢，一出局後，曾子祐先敲出二壘安打上壘，兩出局後魔鷹補上深遠安打送曾子祐回本壘拿下破蛋分，下棒王柏融第二球出棒，直接把小白球掃上右外野觀眾席，兩分砲幫助球隊再添分數，取得3比0領先，這不僅是王柏融跨季相隔18場再開轟，也是他中職生涯第97轟。

沒想到3局下台鋼攻勢再起，王博玄敲安上壘，隨後利用曾子祐犧牲短打推進上到二壘，兩出局後魔鷹選到四壞球保送上壘，同樣又是兩出局一二壘有人的局面，王柏融這次瞄準胡智爲第一球就出棒，再度把小白球轟出右外野全壘打牆外，一棒3分幫助台鋼取得6比0領先。

而台鋼先發後勁此役一夫當關，前5局僅被獅隊敲出1支安打，第6局續投在兩局後控球卻遭遇亂流，先四壞球保送朱迦恩，又被潘傑楷敲安，隨後林培緯補上適時安打送回兩分，下棒潘磊也靠著失誤上壘，不過此時他回穩用滾地球解決林祖傑，化解再掉分的危機。6局下台鋼也再追回1分，繼續以7比2領先獅隊。

8局上面對台鋼王躍霖，潘傑楷、林培緯連續兩支二壘安打追回1分，9局上面對韋宏亮，林祖傑一上來就敲出二壘打，隨後靠著滾地球和捕逸拿下第4分，不過接下來都沒能再有安打出現，終場台鋼以7比4擊敗統一，在主場開幕戰搶下勝利。

關鍵字： 王柏融台鋼雄鷹主場開幕統一獅中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

悍將延長賽逆轉5比4勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

悍將延長賽逆轉5比4勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

佐佐木朗希曾把自己關進殼裡　羅伯斯：現在是加盟道奇後最佳狀態

佐佐木朗希曾把自己關進殼裡　羅伯斯：現在是加盟道奇後最佳狀態

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

熱門新聞

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

2桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

3大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

4誤把8局當9局！勝騎士糗走進場

5佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

最新新聞

1悍將延長賽逆轉勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

216706人湧澄清湖　台鋼主場開幕戰新紀錄

3久違單場雙響　大王說自信的感覺回來了

4大王重返最強打者？洪總說回來就好

5從國中就全能！陳俊秀憶從小對戰林哲瑄

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【快給我抓！】小幼貓在籠子還伸手要抓狗耳朵　滿臉堅持超可愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366