雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

▲熊霓。（圖／樂天桃猿）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天女孩人氣成員熊霓驚傳傷情！擁有16年舞蹈生涯的她，近期因棒、籃「雙棲」應援導致雙腳不堪負荷，阿基里斯腱嚴重發炎甚至出現撕裂情況。

熊霓透露，原想撐到5月再休假，但遭醫生嚴厲警告「一不小心拉到就會斷掉」，屆時恐面臨開刀及長達半年的復健期，因此決定聽從醫囑，在完成4月中旬的排定行程後，暫停應援專心休養，力拚5月重返球場。

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熊霓今日在社群平台Threads發文吐露心聲，表示自己跳舞16年、加入啦啦隊也邁入第6年，「我總覺得自己可以再撐一下、再跳一場」，但阿基里斯腱反覆發炎長達一整年，近期檢查更發現已經出現「撕裂、增生、積水」等嚴重狀況，讓她不得不向現實妥協，並對一直支持她的粉絲表達歉意。

針對詳細傷勢與請假狀況，熊霓進一步說明，樂天球團對她的身體狀況完全知情；由於近期同時兼顧棒球與籃球的應援工作，腳部負荷實在過大。

她坦言，原本希望能撐到5月再請假，但醫生發出最後通牒，警告撕裂狀況非常嚴重，若不慎拉斷就必須動刀，一旦開刀休養期將高達半年至一年。

為了避免傷勢進一步惡化斷裂，熊霓決定提前向球團請假；她不捨表示，4月10日在樂天桃園棒球場的應援，以及4月11、12日新竹攻城獅賽後的簽名會，將是這個月最後與粉絲見面的機會。

接下來她將全面暫停應援，努力配合復健，期盼能盡快恢復健康，並以5月回歸為目標，再次站上球場為球隊應援。