悍將春訓大改造！林哲瑄推「解讀揮棒」　舉江坤宇為例

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄引退前夕，回顧職業生涯也分享外野守備觀念。他強調，外野手最重要的關鍵在於「瞬間判斷」與「起步」，這些能力過去被認為偏向天賦，但其實透過訓練可以大幅提升。

林哲瑄表示，自己是在旅美期間才接觸到更細膩的守備訓練，特別是「解讀揮棒」的能力。他指出，透過觀察打者揮棒的節奏、角度與動作模式，可以提前判斷擊球方向，「像江坤宇在游擊區就是這樣，他在揮棒瞬間就能啟動，比別人更快一步。」他認為這項能力對守備幫助極大，也是台灣球員過去較少接觸的觀念。

除了判斷能力，林哲瑄也特別重視跑步與啟動動作。他透露，自己的起步模式與田徑相似，能在靜止狀態快速啟動，「如果跑步動作好，視線比較不會晃，接球穩定度差很多。」他也在球隊中要求年輕球員調整跑步與啟動細節，盼能縮短反應時間、提升守備表現。

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▲富邦悍將林哲瑄。（圖／記者呂佳賢攝）

在訓練方式上，林哲瑄傾向讓外野手直接參與打擊練習，而非由教練擊球。他認為後者容易形成「預判」，無法真正訓練判斷能力；相反地，透過實際揮棒所產生的擊球軌跡與變化，更貼近比賽情境，「今年春訓就全面調整，外野手都要站打擊練習，進步是看得到的。」

談到國內外差異，林哲瑄指出，美國球員普遍會接觸「解讀揮棒」的訓練，雖然不見得每個人都完全理解，但已融入日常。他也提到，透過觀察打者動作，即使面對陌生對手，也能更接近實戰判斷，預測球的飛行方向。

在教學上，林哲瑄認為因材施教相當重要。他會透過平時與球員互動，了解個性與特質，再找出適合的訓練方式，「這不是講一次就會，需要時間去累積。」他強調，重點在於找到每位選手最適合的學習方式。

此外，對於旅美台將發展，林哲瑄也持正面看法。他認為並非亞裔野手難以立足，而是初期適應環境較具挑戰，「像鄭宗哲、李灝宇條件都很好，我很看好他們能站穩甚至再上大聯盟。」他指出，兩人在打擊、守備與跑壘上都具備競爭力。

最後談到台灣棒球環境，林哲瑄認為近年已有明顯提升。他以Nike Camp為例，指出現今青少年選手在身體條件與訓練資源上都優於過去，「基礎已經很好，銜接職棒或挑戰更高層級會更快適應」，也看好台灣棒球未來在國際舞台持續競爭。