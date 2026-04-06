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魔爾曼7局無失分威風八面奪首勝！　樂天1比0完封味全奪2連勝

▲魔爾曼。（圖／樂天桃猿）

▲魔爾曼。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍今（6日）在天母主場迎戰來訪的樂天桃猿，本場比賽上演精彩的投手戰，樂天先發洋投魔爾曼掛帥主投7局無失分，徹底封鎖龍隊打線；打線在6局上靠著李勛傑的高飛犧牲打攻下全場唯一的1分，終場樂天桃猿就以1比0完封味全龍，順利收下近期的2連勝。

魔爾曼威風八面　7局鎖死龍隊打線

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本場比賽雙方皆派出洋投先發，由味全龍鋼龍迎戰樂天桃猿魔爾曼；前5局雙方先發投手皆展現極佳的壓制力，形成精彩的投手戰。

魔爾曼全場主投7局僅耗費85球，被打出4支零星安打，狂飆6次三振僅投出1次保送，沒有失掉任何分數，是球隊能夠咬住戰局的最大功臣。

味全龍打線雖有零星攻勢，但屢屢欠缺臨門一腳；4局下劉基鴻敲出二壘安打，張政禹選到四壞球保送，可惜王順和遭到三振化解危機；7局下，王順和掃出三壘安打攻佔得分大門，但下一棒蔣少宏擊出飛球出局，龍隊再次無功而返。

6局上突破僵局　李勛傑關鍵一擊定勝負

戰局的轉捩點發生在6局上，樂天桃猿打線終於突破防線；成晉、陳晨威接連敲出安打上壘，隨後老將林泓育再補上一支安打形成滿壘，雖然林智平擊出飛球出局，但李勛傑把握住得點圈機會，敲出帶有1分打點的中外野高飛犧牲打，幫助樂天桃猿以1比0先馳得點。

鐵牛棚順利守成　樂天驚險收下勝利

帶著1分領先進入比賽後半段，樂天桃猿在8局下主動走馬換將，推派老經驗左投陳冠宇接替魔爾曼的投球；陳冠宇雖被郭天信跑出內野安打，但隨即穩住陣腳，讓陳子豪、李凱威擊出飛球出局，順利完成中繼任務。

9局下，樂天推出終結者朱承洋登板關門；面對味全龍最後的反撲機會，朱承洋展現終結者本色，連續3K未讓對手越雷池一步，最終樂天桃猿就以1比0驚險擊退味全龍。

關鍵字： 樂天桃猿、味全龍、中華職棒

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