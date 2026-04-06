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幫學弟買006208！林哲瑄笑喊悍將奪冠發股票　點名劉承佑外野接班

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄引退前夕，場內外話題不斷。5日因建議學弟劉承佑投資ETF「0050」引發討論後，因未提及「006208」讓網友熱議「怎麼沒推薦富邦自家006208？」對此林哲瑄6日親自澄清，其實早已協助劉承佑操作006208，甚至笑稱若球隊奪冠，希望能「發股票當獎勵」。

林哲瑄透露，隊內其實已有不少人投入ETF投資，包括王念好、戴培峰等人都有購買006208，且採取定期定額方式操作。談到即將舉行的引退儀式，因可能適逢美股開盤時間點，他笑說不希望影響看盤時間，「一邊致詞一邊看盤會分心啦！」

談到引退心境，林哲瑄坦言前一場最後一次比賽情緒相對平靜，感謝教練在完美時刻讓我下來，也謝謝在場歡呼球迷，會記在心中一輩子。

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談到隊內接班人選，林哲瑄認為年輕外野手整體表現不錯，並特別提到劉承佑具有與眾不同的特質。他指出，劉承佑在外野守備的判斷能力相當出色，「他的範圍也很大，我覺得他第一時間的判斷，或者是對飛球的解讀，都可以感受到他是一位蠻好的選手。」林哲瑄也表示，劉承佑本身具備良好天賦，「希望他能持續進步」，並強調不只是劉承佑，整體外野手群未來都有機會成為悍將的重要戰力。

▲▼富邦悍將林哲瑄。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／記者呂佳賢攝）

關鍵字： 林哲瑄ETF投資富邦悍將劉承佑引退儀式影音

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