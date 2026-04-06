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勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

▲勝騎士 。（圖／記者呂佳賢）

▲勝騎士 。（圖／記者呂佳賢）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟洋投勝騎士5日在洲際棒球場，8局以為比賽結束，緩緩走向球場，快到一壘線邊突然發現只有自己走出來，趕緊衝回休息室，匆忙上階梯甚至直接用跳的，該影片引起球迷熱議。他6日看到媒體時就笑說，「我知道你們想問這個事件。」最後也再次強調，「不會再發生。」

對於這起「記錯局數」的插曲，勝騎士坦言相當尷尬，「這是一個不該犯的錯。」他解釋，當時會走出場，是因為誤以為比賽已經進入第9局，「因為看到對方終結者在第8局就派上去投，我就以為是第9局，覺得比賽結束了。」結果才發現只有自己走出來，趕緊折返。

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這段畫面在網路上引發討論，勝騎士也笑說自己當然有看到影片，「怎麼可能沒看到。」面對外界關注，他再次強調未來會更加專注，「不會再發生。」

勝騎士前一戰1日對味全龍頭6局失1分無關勝敗，他表示近期狀況感覺不錯，希望能延續手感幫助球隊拿下更多勝利。談到球速，他則指出並不特別追求數字，「我比較在意的是每一顆球的品質，以及能不能投到想要的位置，球速會隨著球季慢慢上來。」

此外，面對球隊開季戰績起伏，他也坦言每一場比賽都背負責任，不只是先發登板時才有壓力，「不管是在場上投球，還是在場邊為隊友加油，每一場比賽都很重要。」他強調，棒球是團隊運動，上場不是為了個人成績，而是為了幫助球隊贏球，「這個責任從我在休息室就開始，一直到站上投手丘都是一樣的。」

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