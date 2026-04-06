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快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹6日迎來新球季澄清湖主場開幕戰，交手統一獅隊，「台鋼大王」王柏融首局2出局時炸裂，掃出右外野兩分砲，跨季等了18場後終於再度開轟，也幫助台鋼取得3比0領先，沒想到3局下第二打席，王柏融再度開砲，敲出右外野三分全壘打，相隔2885天後單場雙響，也是他回台後首次，中職生涯97、98轟先後出爐。

▲右外野球迷疑似遭王柏融全壘打球擊中，當場濺血。（圖／擷取自CPBL TV）

台鋼此役迎來澄清湖主場開幕戰，1局下王柏融在兩人出局、二壘有人時，瞄準統一先發胡智爲第二球出棒，直接把小白球掃上右外野觀眾席，兩分砲幫助球隊取得3比0領先，這也是他相隔18場比賽後再開轟。

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沒想到3局下台鋼攻勢再起，王博玄敲安上壘，隨後利用曾子祐犧牲短打推進上到二壘，兩出局後魔鷹選到四壞球保送上壘，同樣又是兩出局一二壘有人的局面，王柏融這次瞄準胡智爲第一球就出棒，再度把小白球轟出右外野全壘打牆外，一棒3分幫助台鋼取得6比0領先，不過透過轉播，大王這一轟似乎擊中外野的球迷濺血，工作人員也趕緊上前關心。

台鋼雄鷹球團稍早表示，「6日澄清湖球場遭全壘打球擊中的外野球迷，已經由球團人員陪同緊急送醫，球團將提供相關醫療協助，並負擔所有醫療費用及保險理賠事宜，後續也將持續關心球迷恢復狀況。」
 

▲台鋼雄鷹王柏融首局就開轟。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹王柏融就開轟。（圖／台鋼雄鷹提供）

而這也是王柏融回台後第一次單場雙響，前一次已經要追溯到2018年5月13日，當時還身披猿袍的他，在桃園球場面對富邦悍將，先後從陳鴻文、黃亦志手中敲出全壘打。

關鍵字： 中職王柏融台鋼雄鷹澄清湖雙響砲統一獅影音

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