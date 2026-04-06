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2戰狂失10分！平野惠一找黎克深談投球模式　轉中繼可能性不是零

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟先發投手黎克。（圖／中信兄弟）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟洋投黎克開季前兩戰表現不如預期，總教練平野惠一6日賽前特別與他進行溝通，並在受訪時說明談話重點，強調希望他能從「讓打者感到難打」的角度重新思考投球方式。

黎克5日對統一獅先發僅投4局，被敲8支安打包含1發全壘打，失6分；開季兩戰合計投8局失10分，吞下2連敗，表現不盡理想。

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平野惠一表示，黎克對於自身投球有一套理想模式，但比賽中未必能完全照著設定執行，過程中可能出現落差。因此他給予的建議是，思考「怎麼樣投球會讓打者覺得不舒服、覺得難纏」，不論是球種或投球方式，都應建立讓對手感到棘手的特點，「這樣的視角很重要」。

針對黎克過去在日本職棒多以中繼、長中繼為主，來台後轉任先發是否影響表現，平野坦言「不能說沒有影響」，但更關鍵仍在選手本人的想法。他指出，若投手本身認為自己能先發，自然會朝這方向調整；反之若認定自己僅適合中繼，執行上可能就會變得較困難。

平野進一步表示，球隊對洋投的要求就是「結果」，目前仍期待黎克以先發身分繳出成績。不過考量到球隊牛棚近期狀況不穩，牛棚防禦率高達7.25，也並非沒有思考過調整角色的可能性，「並不是沒有這樣的想法」。

至於未來是否可能讓黎克轉往中繼，平野則未把話說死，僅表示這也可以作為強化隊內競爭的一種方式，保留調整空間。

關鍵字： 中信兄弟黎克平野惠一洋投先發

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