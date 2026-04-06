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陳宇宏越來越有大將之風　黃子鵬說幸運同隊讚他「未來大投手」

▲台鋼雄鷹投手陳宇宏。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹投手陳宇宏。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹4日面對味全龍以7比6完成不可思議的逆轉勝。其中，中繼2.1局無失分的陳宇宏成為穩住戰局的頭號功臣，賽後總教練洪一中賽後特別稱讚他在黃子鵬加入後大幅進步，陳宇宏則透露自己從春訓後近期都跟著黃子鵬一起練習，收穫非常多。對此，黃子鵬強調兩人其實是相互學習，也表示自己從學弟在業餘時期就開始關注其表現，直言「有天他會成為主宰比賽的大投手」。

在4日的比賽中，台鋼雄鷹開局陷入0比6的大幅落後，陳宇宏中繼登板後投出2.1局無失分的優質表現，成功壓制味全龍火熱的打線。洪一中總教練對此感到欣慰，認為陳宇宏在場上越來越沉穩，並指出黃子鵬加盟後，陳宇宏變速球也有了明顯的進步。

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對此陳宇宏則透露自春訓起就與一軍牛棚教練曾翊誠及黃子鵬學習。他坦言，每天與黃子鵬一起傳接球，除了口頭請教，實際觀察學長的球質與投球細節，對他而言都是極為寶貴的經驗吸收。

得知學弟的說法後，黃子鵬謙虛地表示，這並非單方面的指導，而是彼此的技術交流，他也盛讚陳宇宏天賦滿滿，「應該說彼此會去交流，主要還是宇宏他自己本身就有那個能力。那只是說再多給他一些比賽的經驗，我覺得他一定會是一個……應該說他已經是一個好投手，但我覺得他一定會有一天能成為一個主宰比賽的大投手。」

黃子鵬更透露，自己並非現在才認識陳宇宏，早在學弟還在學生與業餘時期就已對其印象深刻：「我記得蠻印象深刻他在國家隊的時候壓制力蠻好，那時候對他的投球其實就覺得他是一個會蠻有威力的一個下勾投手。實際上跟他傳接球的時候也能感受到他球的威力，他是很有那個質的。」

同為中職稀有的下勾型投手，黃子鵬坦言能與陳宇宏同隊是一種緣分，他強調，在與陳宇宏互動的過程中，自己也獲益良多：「他其實自己本身也很努力。所以在跟他傳接球、跟他聊天中，我其實也是在向他學習。我覺得這就是彼此的一個交流，蠻幸運自己能夠跟他同隊，因為又是同類型的。能夠這樣子交流，覺得是蠻棒能夠把握這個機會，跟他一起學習、一起成長進步。」

關鍵字： 台鋼雄鷹陳宇宏黃子鵬中職

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