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60轟鐵捕羅利開季38打數吞20K！　西雅圖媒體點出低迷關鍵

▲Cal Raleigh。（圖／達志影像／美聯社）

▲Cal Raleigh。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手重砲鐵捕羅利（Cal Raleigh）本季開季表現低迷，這位去年以60轟拿下全壘打王、並與紐約洋基強打賈吉（Aaron Judge）角逐年度MVP的重砲，至今仍未敲出本季首轟。

水手6日作客洛杉磯天使，羅利5打數1安打、吞下3次三振，賽後打擊率僅1成32，遲遲無法找回過往長打火力，也讓外界質疑聲浪逐漸升高。

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前一戰羅利雖曾擊出一記看似足以越牆的強勁飛球，卻被天使右外野手阿戴爾（Jo Adell）用美技攔下，多少帶有運氣不佳的成分；不過真正讓外界擔憂的，仍是他居高不下的三振數。

羅利開季前10場比賽已吞下20次三振，暫居聯盟最多；西雅圖當地媒體《SODO MOJO》直言：「實在讓人看得越來越痛苦，開幕10場比賽38打數就出現20次三振，這已經追平大聯盟球季前10場最多三振紀錄，他對四縫線速球經常揮空，而最明顯的問題，恐怕就是他的平均揮棒速度比去年下滑了。」

報導指出，羅利雖然入選世界棒球經典賽（WBC）美國隊，但主戰捕手位置由洛杉磯道奇的史密斯（Will Smith）擔任，導致他從春訓開始，以實戰形式進行的打擊練習量比往年明顯減少；對手投手群顯然也掌握這一點，近期不僅提高速球使用比例，配球路線與過去相比也出現明顯變化。

《SODO MOJO》進一步分析：「很明顯，投手群就是在逼他把揮棒速度拉上來；但他現在還做不到，而在球隊整體戰績低迷的情況下，這個問題也變得愈來愈無法忽視。」

另一家媒體《The Sporting News》則給出更嚴厲的評價，直指羅利目前的揮棒機制恐怕已有根本性問題：「面對進入本壘板中央附近的速球，他有超過一半都揮棒落空；如果照這樣的節奏持續出現失誤，他恐怕完全沒有機會重現上季那樣的成績，他的打擊內容看起來似乎存在根本性的問題。」

關鍵字： 西雅圖水手羅里MLB

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