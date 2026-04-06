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同樣都是「轉學生」！黃子鵬懂王維中對前東家求好心切

▲台鋼雄鷹投手王維中。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹投手王維中。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹左投王維中4日迎來本季初登板，對手就是合作5年的老東家味全龍，然而他未能上演「王子復仇記」，控球不穩又遭3分砲重擊，先發投5局失6分，但雄鷹打線在比賽後半段展現強韌鬥志，最終以7比6逆轉奪勝，也助王維中逃過敗投。同樣在季前轉戰雄鷹的隊友黃子鵬，受訪時對王維中的處境表示「感同身受」，並坦言第一場比賽就要面對母隊，心理壓力確實非外人所能想像。

33歲的狀元左投王維中，去年底未獲味全龍放在60人保留名單後，以月薪60萬元轉戰台鋼雄鷹，昨日他在初登板重返天母面對前東家，開賽便顯得有些掙扎，控球不穩投出保送，2局下先失1分。

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3局下，王維中遭遇前隊友劉基鴻的震撼教育，被敲出一記3分砲在內的4分重擊。5局下，天母球場因突如其來的大雨暫停20分鐘，王維中在恢復比賽後續投，卻因控球再度走鐘失掉第6分。總計王維中主投5局被敲6安、失6分。然而，台鋼打線在8局上發動3分大局逆轉追平，先助王維中解套，9局上再靠著強打魔鷹（Steven Moya）的德州安打送回超前分，終場以7比6氣走龍隊。

同樣在季前離開效力多年的母隊轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬，對於王維中的處境深有感觸。被問到是否有安慰王維中時，黃子鵬坦言：「我覺得就連我自己也都會……我能夠理解，也能夠去跟他感同身受他的感受。」

黃子鵬分析，轉隊後的第一場比賽本就充滿不確定性，何況對手是母隊，「我跟學長也算是同樣的一個離隊轉隊，我覺得學長更難的是他第一場就是面對到自己的母隊，所以我知道那種壓力一定更大、更想要有所表現。」

黃子鵬坦言，身為職業球員，面對轉隊與重逢老東家是早晚的事，「我覺得自己有一天也會碰到這個狀況，自己也是要看怎麼樣去面對那場比賽。」

關鍵字： 王維中黃子鵬台鋼雄鷹味全龍中職棒球

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