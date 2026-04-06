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吉田正尚猛打賞白搭！紅襪開季2勝7敗美東墊底　安東尼怒批：無法接受

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪6日在主場芬威球場迎戰聖地牙哥教士，雖然吉田正尚單場4打數3安打、掃出2支二壘安打並貢獻3分打點，但紅襪最終仍以6比8吞敗，開季前9戰僅拿下2勝7敗，暫居美聯東區墊底。

賽後年僅21歲的外野潛力新星安東尼（Roman Anthony）罕見重話點出全隊低迷狀態，直言球隊表現「無法接受」。

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根據美國媒體《Yardbarker》報導，這場比賽擔任開路先鋒、指定打擊先發的安東尼，賽後談到球隊近況時毫不保留表示，「這是無法接受的；無論是對球迷，還是對我們自己所設下的標準來說，都不能接受。」

不過，紅襪此役並非毫無亮點，吉田正尚以第6棒、左外野手身份先發出賽，火力全開，3局下敲出帶有打點的二壘安打，7局下再補上追平比數的2分打點二壘安打，成為球隊反攻主力；只是紅襪投手群在比賽後段未能守成，連一度握有的4分領先都守不住，也讓吉田的好表現最終成了空響。

吉田本季至今出賽機會仍不算多，累計13打數3安打，尚未開轟，貢獻3分打點，打擊率2成31、OPS為0.859。

根據總教練柯拉（Alex Cora）開季前的規劃，吉田本季主要在指定打擊與左外野之間輪替，也始終身處外野固定位置競爭之中；在有限出賽機會下仍能繳出內容，對吉田而言仍具一定意義。

關鍵字： 吉田正尚、波士頓紅襪、棒球

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