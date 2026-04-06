村上宗隆8戰4轟震撼美職！　敵隊轉播也認證「真的很具威脅」

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪6日在主場3比0完封藍鳥，不僅拿下系列賽3連勝，更是自1995年以來、相隔31年首度在主場3連戰橫掃藍鳥，開季戰績也回升到4勝5敗；其中日籍重砲村上宗隆雖然此戰3打數無安打，但選到1次保送、跑回1分，持續在攻守兩端展現存在感。

村上此役擔任先發第3棒、一壘手打滿全場，前一戰才在6局下轟出本季第4發逆轉2分砲，寫下大聯盟生涯前8戰就敲出4轟的火燙表現，也讓藍鳥轉播單位拉高警戒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Munetaka Murakami sent that one 431 FEET! pic.twitter.com/RsgYm14uDk — Chicago White Sox (@whitesox) April 4, 2026

至於藍鳥另一名日籍內野手岡本和真則以第5棒、三壘手先發，3打數無安打、1次保送，與村上一樣，都是開季9場比賽以來第2次單場沒有安打演出。

面對村上驚人的長打火力，加拿大體育台《Sportsnet》主播舒爾曼（Dan Shulman）在村上首局首度上場打擊時就直言：「村上每一次站上打擊區時，都是一個真的很具威脅的存在。」

球評席達爾（Joe Siddall）也表示認同，並進一步分析：「毫無疑問就是如此，所以這大概也是為什麼藍鳥首局就派出左投上場應對；畢竟你也不想一直去投那些不好攻擊的邊角球，最後把他保送上壘，反而讓自己陷入麻煩，不過，他就是這麼危險的打者，所以你又不得不非常謹慎的面對他。」

村上前一戰的第4轟，同時也是他在白襪主場的第1發全壘打；白襪地方轉播台記者弗萊契（Brooke Fletcher）賽前就給出高度評價，她引述村上在開轟後的感想表示：「『感覺非常棒。』

「這是村上在芝加哥球迷面前敲出主場首轟後留下的話，雖然球季才剛開始8場，但可以說，他已經徹底讓那些質疑他是否有能力站穩大聯盟舞台的聲音安靜下來了。」

除了打擊端火燙，村上在守備端同樣獲得肯定；前一戰7局上1出局滿壘時，他在一壘防區接應右外野犧牲飛球的中繼傳球，成功刺殺企圖搶進三壘的跑者，直接瓦解藍鳥追平機會。

對此弗萊契也說：「不只是打擊，他在守備上也帶來很多精彩表現，昨天他雖然在比賽前段發生一次失誤，但他自己也說過，想把那次失誤補回來；結果到了第7局，他真的靠著一次中繼處理抓到跑者，照自己說的做到，雖然他還輕描淡寫說『那只是例行性的守備』，但正是這樣的心態，才讓他成為特別的球員。」