大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

▲Juan Soto。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會看板球星索托（Juan Soto）前一戰對舊金山巨人跑壘時拉傷右小腿，不過檢查結果並未朝最壞方向發展；總教練門多薩（Carlos Mendoza）在6日受訪時表示，索托的狀況是「喜憂參半」，目前球隊先將他列為每日觀察，至於是否放進傷兵名單，暫時還沒有定案。

索托是在大都會以10比3擊敗巨人之戰中受傷，門多薩透露，索托6日上午接受MRI檢查後，確認為右小腿輕微拉傷，這也是他口中「壞消息」的部分。

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不過好消息是，索托一早醒來後自覺狀況明顯改善，連門多薩看到他的行動狀況後都感到意外。

門多薩表示，雖然索托目前感覺不差，但球團仍會持續觀察接下來48至72小時的治療反應，再決定後續安排；現階段沒有立即將他放進傷兵名單的打算，但若傷勢持續未見好轉，也不排除啟動相關程序。

談到自己的傷勢，索托表示，「我以前也經歷過小腿緊繃，這次絕對不是我感受過最糟的一次，所以這讓我保持正面看待。」

索托也提到，這次的感覺「有點像」他2022年效力國民隊時曾碰到的左小腿傷勢，當時他雖然只打了5局就提前退場，但隔天仍照常先發，因此這次他對恢復情況抱持一定信心。

回顧受傷當下，索托指出，他是在首局靠比謝特（Bo Bichette）安打從一壘奔向三壘時，於踩上二壘那一刻感覺右小腿突然被拉了一下。

之後貝提（Brett Baty）擊出投手前反彈球形成雙殺，索托在本壘遭觸殺後，立即向防護團隊反映不適，隨後也被換下場。

在人員調度方面，門多薩表示，只要主力中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）先發，索托缺陣期間左外野多半會由貝提頂上；不過由於羅伯特此戰休兵，門多薩選擇讓貝提守右外野，楊恩（Jared Young）鎮守左外野。