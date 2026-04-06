運動雲

>

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

▲Juan Soto。（圖／達志影像／美聯社）

▲Juan Soto。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會看板球星索托（Juan Soto）前一戰對舊金山巨人跑壘時拉傷右小腿，不過檢查結果並未朝最壞方向發展；總教練門多薩（Carlos Mendoza）在6日受訪時表示，索托的狀況是「喜憂參半」，目前球隊先將他列為每日觀察，至於是否放進傷兵名單，暫時還沒有定案。

索托是在大都會以10比3擊敗巨人之戰中受傷，門多薩透露，索托6日上午接受MRI檢查後，確認為右小腿輕微拉傷，這也是他口中「壞消息」的部分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過好消息是，索托一早醒來後自覺狀況明顯改善，連門多薩看到他的行動狀況後都感到意外。

門多薩表示，雖然索托目前感覺不差，但球團仍會持續觀察接下來48至72小時的治療反應，再決定後續安排；現階段沒有立即將他放進傷兵名單的打算，但若傷勢持續未見好轉，也不排除啟動相關程序。

談到自己的傷勢，索托表示，「我以前也經歷過小腿緊繃，這次絕對不是我感受過最糟的一次，所以這讓我保持正面看待。」

索托也提到，這次的感覺「有點像」他2022年效力國民隊時曾碰到的左小腿傷勢，當時他雖然只打了5局就提前退場，但隔天仍照常先發，因此這次他對恢復情況抱持一定信心。

回顧受傷當下，索托指出，他是在首局靠比謝特（Bo Bichette）安打從一壘奔向三壘時，於踩上二壘那一刻感覺右小腿突然被拉了一下。

之後貝提（Brett Baty）擊出投手前反彈球形成雙殺，索托在本壘遭觸殺後，立即向防護團隊反映不適，隨後也被換下場。

在人員調度方面，門多薩表示，只要主力中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）先發，索托缺陣期間左外野多半會由貝提頂上；不過由於羅伯特此戰休兵，門多薩選擇讓貝提守右外野，楊恩（Jared Young）鎮守左外野。

關鍵字： 紐約大都會、MLB、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

李洪基又在玩翻譯XD

熱門新聞

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

2桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

3大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

4佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

5大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

最新新聞

1林哲瑄引退悍將11600滿場！父親開球坦言不捨

2王柏融隔2885天再雙響　鷹主場退獅

3魔爾曼7局無失分威風八面！

4打一半全黑　陳念琴判分勝晉決賽

5王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366