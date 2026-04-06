運動雲

>

統一獅11、12日一口氣引退兩號碼　進場紀念幣及報刊搶先收藏

▲統一7-ELEVEＮ獅於4月11、12日於亞太成棒主球場進行龍獅大戰，屆時主題日活動將舉辦背號引退紀念儀式，兩日進場禮也曝光。（圖／統一獅提供）

▲統一7-ELEVEＮ獅於4月11、12日於亞太成棒主球場進行龍獅大戰，屆時主題日活動將舉辦背號引退紀念儀式，兩日進場禮也曝光。（圖／統一獅提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

統一7-ELEVEＮ獅於4月11、12日於亞太成棒主球場進行龍獅大戰，屆時主題日活動將舉辦背號引退紀念儀式，向兩位深刻影響球隊歷史的經典人物劉芙豪、曾智偵致上最高敬意，這不只是數字的封存，更是一段跨世代的精神傳承。

11日統一獅號碼引退活動以56 劉芙豪為主軸，而12日統一獅號碼引退活動以22曾智偵延續，一個背號，承載一個時代，這一次特別為了答謝曾經一路支持的球迷們，連續兩天特別規劃「統一獅號碼引退紀念幣」、「號碼印退榮耀故事紀念報刊」，凡購買內野01~21區球迷朋友進場均可獲得各一份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲統一7-ELEVEＮ獅於4月11、12日於亞太成棒主球場進行龍獅大戰，屆時主題日活動將舉辦背號引退紀念儀式，兩日進場禮也曝光。（圖／統一獅提供）

▲統一7-ELEVEＮ獅於4月11、12日於亞太成棒主球場進行龍獅大戰，屆時主題日活動將舉辦背號引退紀念儀式，兩日進場禮也曝光。（圖／統一獅提供）

其中4.11紀念幣推出56劉芙豪款式 ; 4.12紀念幣推出22曾智偵款式，當天兩位選手也將親自出席號碼引退儀式，無論是那一個世代的球迷，都能一起進場見證統一獅隊史榮耀時刻，對於獅隊而言號碼引退是一個榮耀時刻里程碑，連續兩
天也會在亞太成棒棒球場內野、外野規劃紀念戳章，歡迎大家一起進場來蓋印收藏。

曾經最熟悉的報刊文物，隨著資訊電子化世代，報紙已經漸漸被取代，為了帶著球迷回到曾經的感動時光，這次獅隊結合報時光UDNtime 共同推出，八頁內容的特別專刊，這次送出的不只是一份報刊，而是一段青春、一份感謝，也是獻給每位獅迷的共同回憶。願屬於22與56的榮耀，讓這場背號引退，不只停留在球場，而是被留下來，成為棒球迷生活的曾經。

本週六、日就在亞太成棒主球場，在即將舉行的引退儀式中，球迷將有機會再次見證兩位傳奇的感動瞬間。那不僅是過去榮耀的回顧，更是一種提醒：統一獅的歷史，正是由這些堅持與信念一點一滴堆砌而成，而現在場上拼戰的每一個教練與選手都是在寫屬於獅隊歷史的時刻。當燈光聚焦、掌聲響起，那些曾經的揮棒、守備與吶喊，將再次浮現。背號或許不會再出現打序名單中，但屬於他們的精神，將永遠奔馳在台南棒球場的每一寸草地上。

關鍵字： 統一獅中職劉芙豪曾智偵亞太棒球場

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

熱門新聞

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

2桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

3大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

4佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

5大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

最新新聞

1林哲瑄引退悍將11600滿場！父親開球坦言不捨

2王柏融隔2885天再雙響　鷹主場退獅

3魔爾曼7局無失分威風八面！

4打一半全黑　陳念琴判分勝晉決賽

5王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366