林郁婷苦戰三回合落敗亞錦賽鍍銅　郭怡萱也收下銅牌

▲台灣拳擊好手林郁婷。（圖／資料照）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣奧運拳擊金牌林郁婷今在蒙古烏蘭巴托舉行的拳擊亞錦賽60公斤級4強登場，面對朝鮮強敵元恩景，苦戰三回合後，最終以1比4落敗，確定銅牌作收，也是她繼巴黎奧運後再於國際賽事奪下獎牌。

林郁婷自2024年8月勇奪巴黎奧運金牌後，因世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）後續針對性別檢測規定呈現模糊狀態，導致其在國際賽場上的參賽權益一度受阻，在長達一年半的時間裡，林郁婷僅能參與國內賽事以維持擊拳感，心理與生理皆面臨巨大考驗。

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所幸在今年3月19日，WB正式發函通知，確認林郁婷符合參賽資格並可參加本屆亞錦賽，這位30歲的拳后在獲得許可後，隨即投入高強度備戰，在蒙古賽場再次向亞洲證明其宰制力。

這次亞錦賽女子60公斤級共有11人參賽，林郁婷首輪便遭逢硬仗，對手是泰國名將索努紐克，雖然久沒踏上國際擂台，不過林郁婷還是快意以5比0扳倒對手過關。8強碰上日本強敵、頭號種子田口綾華，也以5比0勝出，挺進4強也確定至少銅牌。

這次四強碰上進攻狠辣的朝鮮元恩景，林郁婷開賽就陷入苦戰，面對元恩景猛烈攻勢，第一回合陷入2比3落後，第二回合她捲土重來、由守轉攻，積極進攻，成功在第二回合結束時，以3比2逆轉超前。然而決勝第三回合，元恩景再度火力全開搶分，多次把林郁婷逼到角落，最終林郁婷以1比4落敗，確定以銅牌作收。

而今年20歲、身高僅150公分的到泰雅族女將郭怡萱，稍早出戰女子51公斤級8強，面對朝鮮強敵，經過3回合激戰，最終以0比5落敗，無緣決賽，同樣也為台灣再進帳一面銅牌。