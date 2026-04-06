運動雲

>

開季連兩場繳優質先發首勝卻沒開張　黃子鵬想法很闊達

▲台鋼雄鷹黃子鵬。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹黃子鵬。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹季前以5年6600萬元天價合約網羅的重量級先發投手黃子鵬，他在披上鷹袍後迅速展現「本土王牌」價值。開季前兩場先發累計15局僅失3分。可是雖然黃子鵬表現無懈可擊，但連兩場比賽未獲得隊友火力支援，導致轉隊首勝遲遲未能開張。面對「悲情」開局，黃子鵬受訪時展現成熟心態，強調開季調整與身體強度才是他在意的重點。

黃子鵬的鷹隊首戰是在亞太成棒主球場對陣統一獅，該役他主投103球力撐7局，僅失2分，展現強大的續航力與壓制力，可惜雄鷹打線受制於獅隊投手，終場讓他吞下承擔敗投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日面對味全龍，黃子鵬的表現更上一層樓，僅用84球就完成8局投球，整場只被敲出5支安打失1分。總計開季兩場出賽，黃子鵬共投15局只失3分，防禦率（ERA）更是優異的1.80。儘管如此，這兩場「超優質先發」最終都沒能換回勝投。

對於開季以來的「悲情」命運，黃子鵬顯得相當豁達。他表示：「這也才剛開季而已，所以還是先把自己的工作完成比較重要。本來就不是每個人一定會在開季就百分之百調整好，一定是有些人好、有些不好，大家互相cover這樣。」

黃子鵬也特別為隊友緩頰，認為球隊整體的競技狀態並不差，「球隊其實也沒有說是很明顯的有落差，其實我們都是跟大家咬得很緊，那只是說可能有的時候人家可能運氣比較好，掌握稍微好一點，但其實我們有的也都掌握得蠻好，只是運氣差一點。」

這次開季前兩戰就能投長局數，狀態也能迅速進入軌道，黃子鵬認為這是多年來的累積。他指出，今年重點就在於提升體力與身體強壯度，好應付高強度的賽季，「應該說，自己身體是有準備好要去能夠讓身體去負擔這樣子的一個能力。今年既然接受了完整的春訓，當然自己在春訓就是希望說自己可以好好的把自己的體力準備起來。」

對於表現的好壞，黃子鵬則有一套哲學：「你說能投得好或不好，這個我不知道。但至少我要對我自己的身體、我對我自己的訓練有信心，我可以去應付比賽的強度，讓自己不會去受傷。至於好或不好，那就是比賽結果的呈現。」

關鍵字： 黃子鵬台鋼雄鷹中職統一獅味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

勝騎士以為比賽結束糗進場影片瘋傳　直呼好尷尬：不會再發生

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

熱門新聞

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

2桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

3大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

4佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

5大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

最新新聞

1林哲瑄引退悍將11600滿場！父親開球坦言不捨

2王柏融隔2885天再雙響　鷹主場退獅

3魔爾曼7局無失分威風八面！

4打一半全黑　陳念琴判分勝晉決賽

5王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366