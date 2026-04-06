開季連兩場繳優質先發首勝卻沒開張　黃子鵬想法很闊達

▲台鋼雄鷹黃子鵬。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹季前以5年6600萬元天價合約網羅的重量級先發投手黃子鵬，他在披上鷹袍後迅速展現「本土王牌」價值。開季前兩場先發累計15局僅失3分。可是雖然黃子鵬表現無懈可擊，但連兩場比賽未獲得隊友火力支援，導致轉隊首勝遲遲未能開張。面對「悲情」開局，黃子鵬受訪時展現成熟心態，強調開季調整與身體強度才是他在意的重點。

黃子鵬的鷹隊首戰是在亞太成棒主球場對陣統一獅，該役他主投103球力撐7局，僅失2分，展現強大的續航力與壓制力，可惜雄鷹打線受制於獅隊投手，終場讓他吞下承擔敗投。

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昨日面對味全龍，黃子鵬的表現更上一層樓，僅用84球就完成8局投球，整場只被敲出5支安打失1分。總計開季兩場出賽，黃子鵬共投15局只失3分，防禦率（ERA）更是優異的1.80。儘管如此，這兩場「超優質先發」最終都沒能換回勝投。

對於開季以來的「悲情」命運，黃子鵬顯得相當豁達。他表示：「這也才剛開季而已，所以還是先把自己的工作完成比較重要。本來就不是每個人一定會在開季就百分之百調整好，一定是有些人好、有些不好，大家互相cover這樣。」

黃子鵬也特別為隊友緩頰，認為球隊整體的競技狀態並不差，「球隊其實也沒有說是很明顯的有落差，其實我們都是跟大家咬得很緊，那只是說可能有的時候人家可能運氣比較好，掌握稍微好一點，但其實我們有的也都掌握得蠻好，只是運氣差一點。」

這次開季前兩戰就能投長局數，狀態也能迅速進入軌道，黃子鵬認為這是多年來的累積。他指出，今年重點就在於提升體力與身體強壯度，好應付高強度的賽季，「應該說，自己身體是有準備好要去能夠讓身體去負擔這樣子的一個能力。今年既然接受了完整的春訓，當然自己在春訓就是希望說自己可以好好的把自己的體力準備起來。」

對於表現的好壞，黃子鵬則有一套哲學：「你說能投得好或不好，這個我不知道。但至少我要對我自己的身體、我對我自己的訓練有信心，我可以去應付比賽的強度，讓自己不會去受傷。至於好或不好，那就是比賽結果的呈現。」