快訊／咖哩大神柯瑞缺陣27場復出　狂轟29分勇士仍惜敗火箭

記者杜奕君／綜合報導

因「跑者膝」傷勢，連續缺陣27場之久的金州勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry），6日終於在主場迎戰休士頓火箭之役回歸。柯瑞全場替補出賽26分8秒，攻下29分、2籃板、4助攻、1抄截，無奈最後逆轉一擊失手，火箭驚險在客場以117比116擊敗勇士，讓柯瑞復出首戰飲恨吞敗。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞回歸砍下29分，但球隊仍以1分敗給火箭。（圖／達志影像／美聯社）

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此戰柯瑞以替補身分出擊，他在首節剩下34.1秒時，飆進29呎大號三分彈，也幫助勇士首節打出31比26領先氣勢。

但次節火箭一波13比0的猛烈三分球攻勢，火箭超前以37比31取得領先。火箭靠著明星長人森根（Alperen Sengun）強勢出擊，加上老將「死神」杜蘭特（Kevin Durant）不斷上演飆分秀，半場打完火箭以55比53逆轉超前。

下半場開打後，火箭持續在杜蘭特領軍下維持領先優勢，即便此節尾聲，柯瑞一度切入、三分球加上罰球連發獨拿7分，幫助勇士追到僅4分差，但火箭隨後穩住陣腳連拿6分，3節打完又拉開92比82的雙位數領先。

末節勇士再度拉警報，內線悍將波辛基斯（Kristaps Porzingis）此節開打僅兩分鐘不到，就苦吞個人本場第6犯提前退場。

但勇士此時展現強悍防守，帶起一波7比0反擊，隨後格林（Draymond Green）又是與柯瑞完美擋拆搭配，讓柯瑞飆進三分彈追到僅5分差。

終場前2分38秒，勇士梅爾頓（De'Anthony Melton）又飆進底線三分球，此時勇士僅剩兩分落後。不過火箭隨即靠著杜蘭特三分球回應，但勇士又靠著柯瑞切入鉤射，緊咬1分落後。

隨後火箭再度拉開領先，但終場前57.8秒柯瑞再度大顯神威，以不平衡姿勢出手三分球命中，再度追到僅1分差。

暫停過後，勇士小培頓（Gary Payton II）切入成功取分，勇士正式逆轉超前比分，但火箭靠著森根終場前11.1秒，杜蘭特切入助攻森根禁區強攻得手，讓火箭再度取得領先，隨後勇士最後一擊，柯瑞弧頂三分球出手未能命中，火箭就以117比116驚險收勝。

火箭全場以杜蘭特轟下31分、8籃板、8助攻最佳，投進致勝一擊的森根則有24分、6籃板、7助攻、2阻攻。

勇士此戰則以柯瑞拿下29分最高，他拿手的三分球10投5中，另貢獻2籃板、4助攻、1抄截，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）18分、2籃板、3助攻。

▲柯瑞此戰回歸依舊展現強大進攻火力。（圖／達志影像／美聯社）