運動雲

>

快訊／咖哩大神柯瑞缺陣27場復出　狂轟29分勇士仍惜敗火箭

記者杜奕君／綜合報導

因「跑者膝」傷勢，連續缺陣27場之久的金州勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry），6日終於在主場迎戰休士頓火箭之役回歸。柯瑞全場替補出賽26分8秒，攻下29分、2籃板、4助攻、1抄截，無奈最後逆轉一擊失手，火箭驚險在客場以117比116擊敗勇士，讓柯瑞復出首戰飲恨吞敗。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞回歸砍下29分，但球隊仍以1分敗給火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士「咖哩大神」柯瑞回歸砍下29分，但球隊仍以1分敗給火箭。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰柯瑞以替補身分出擊，他在首節剩下34.1秒時，飆進29呎大號三分彈，也幫助勇士首節打出31比26領先氣勢。

但次節火箭一波13比0的猛烈三分球攻勢，火箭超前以37比31取得領先。火箭靠著明星長人森根（Alperen Sengun）強勢出擊，加上老將「死神」杜蘭特（Kevin Durant）不斷上演飆分秀，半場打完火箭以55比53逆轉超前。

下半場開打後，火箭持續在杜蘭特領軍下維持領先優勢，即便此節尾聲，柯瑞一度切入、三分球加上罰球連發獨拿7分，幫助勇士追到僅4分差，但火箭隨後穩住陣腳連拿6分，3節打完又拉開92比82的雙位數領先。

末節勇士再度拉警報，內線悍將波辛基斯（Kristaps Porzingis）此節開打僅兩分鐘不到，就苦吞個人本場第6犯提前退場。

但勇士此時展現強悍防守，帶起一波7比0反擊，隨後格林（Draymond Green）又是與柯瑞完美擋拆搭配，讓柯瑞飆進三分彈追到僅5分差。

終場前2分38秒，勇士梅爾頓（De'Anthony Melton）又飆進底線三分球，此時勇士僅剩兩分落後。不過火箭隨即靠著杜蘭特三分球回應，但勇士又靠著柯瑞切入鉤射，緊咬1分落後。

隨後火箭再度拉開領先，但終場前57.8秒柯瑞再度大顯神威，以不平衡姿勢出手三分球命中，再度追到僅1分差。

暫停過後，勇士小培頓（Gary Payton II）切入成功取分，勇士正式逆轉超前比分，但火箭靠著森根終場前11.1秒，杜蘭特切入助攻森根禁區強攻得手，讓火箭再度取得領先，隨後勇士最後一擊，柯瑞弧頂三分球出手未能命中，火箭就以117比116驚險收勝。

火箭全場以杜蘭特轟下31分、8籃板、8助攻最佳，投進致勝一擊的森根則有24分、6籃板、7助攻、2阻攻。

勇士此戰則以柯瑞拿下29分最高，他拿手的三分球10投5中，另貢獻2籃板、4助攻、1抄截，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）18分、2籃板、3助攻。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞回歸砍下29分，但球隊仍以1分敗給火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞此戰回歸依舊展現強大進攻火力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩大神火箭杜蘭特森根

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兩代最強選秀狀元對決　「旗子哥」弗拉格轟46分撂倒湖人詹皇

兩代最強選秀狀元對決　「旗子哥」弗拉格轟46分撂倒湖人詹皇

最後5洞狂抓4鳥　俞俊安德州公開賽奪本季最佳第7名

最後5洞狂抓4鳥　俞俊安德州公開賽奪本季最佳第7名

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

中壢主場連9戰滿座　雲豹曹薰襄粉碎前東家戰神季後賽晉級希望

中壢主場連9戰滿座　雲豹曹薰襄粉碎前東家戰神季後賽晉級希望

「借」主場強勢封王　領航猿卡總：希望下次是來台中對決夢想家

「借」主場強勢封王　領航猿卡總：希望下次是來台中對決夢想家

創隊以來最差一戰　國王洪志善怒批：主力態度該檢討

創隊以來最差一戰　國王洪志善怒批：主力態度該檢討

快訊／勇士末節大崩盤只拿9分　領航猿PLG例行賽封王

快訊／勇士末節大崩盤只拿9分　領航猿PLG例行賽封王

籃球名人堂開球助陣！　中信特攻主場致敬台灣籃球傳承

籃球名人堂開球助陣！　中信特攻主場致敬台灣籃球傳承

雙北內戰！特攻狂轟出擊　「黑豹」阿巴西爆扣秀打爆國王

雙北內戰！特攻狂轟出擊　「黑豹」阿巴西爆扣秀打爆國王

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

熱門新聞

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟砸中球迷球團已送醫

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

2桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

3大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

4佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

5大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

最新新聞

1林哲瑄引退悍將11600滿場！父親開球坦言不捨

2王柏融隔2885天再雙響　鷹主場退獅

3魔爾曼7局無失分威風八面！

4打一半全黑　陳念琴判分勝晉決賽

5王柏融睽違2885天再雙響　第二轟卻擊中球迷

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366