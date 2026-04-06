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佐佐木朗希曾把自己關進殼裡　羅伯斯：現在是加盟道奇後最佳狀態

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇6日以8比6擊敗國民，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到與日籍投手佐佐木朗希之間關係的變化，直言他在適應大聯盟與異國文化的過程中，曾有一段時間「把自己封閉在殼裡」，但如今無論場上表現、身心狀態或溝通層面，都明顯朝正向發展。

佐佐木此役迎來本季第2次先發，雖然首局就被敲出安打，但仍只用9球完成無失分投球；第2局還送出2次揮空三振，整體投球節奏流暢。

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不過他隨後遭到對手敲出2發全壘打，最終主投5局、用球數90球，被敲5支安打，另有3次四壞保送、5次三振，失掉6分。

所幸道奇打線火力支援，大谷翔平轟出本季第2號全壘打，打線群也幫助球隊完成逆轉，終場以2分差帶走勝利。

羅伯斯其實從佐佐木菜鳥球季起，就始終展現高度信任；無論是擔任先發、一度轉任牛棚，甚至接下終結者角色，球隊都曾交付重任。

羅伯斯過去也曾形容，「朗希是很重要的存在」，並強調「我信任他，我相信他的才能，也相信他的精神力。」

本季佐佐木重返先發輪值，羅伯斯在賽前受訪時也進一步談到雙方關係的升溫。

羅伯斯表示：「情況已經明顯變得更好了，我認為雙方的信任關係還在持續加深；這是很自然的事，本來就需要時間，他和投手教練之間，現在有了更多對話。」

「他願意把自己的想法說出來，這是非常好的事，我認為成果也開始慢慢顯現，溝通已經有了大幅改善；現在的朗希，可以說是自從加入道奇以來，無論身體狀態還是精神狀態，都處在最好的時候。」

除了技術與表現層面，羅伯斯也提到佐佐木在文化適應上的轉變，並對這名年輕右投的心境表達理解。

他說：「我想在文化層面上，他確實有一部分是把自己封閉在殼裡，日本文化裡，很多人都很重視私人空間，這一點我能理解；當一位在日本已經取得成功的年輕超級球星來到這裡時，在事情開始不順之前，難免會想依賴自己過去成功的經驗。」

「所以，我認為正因為曾經歷一段無法持續拿出成績的時期，他才開始更願意對話。這對他來說，是非常有幫助的一件事。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平佐佐木朗希

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