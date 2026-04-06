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天使楚奧特左手遭砸腫退場　X光陰性直呼：真的嚇到了

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使球星楚奧特（Mike Trout）6日在對西雅圖水手之戰遭觸身球擊中左手，所幸賽後X光檢查結果為陰性，暫時排除骨折疑慮，目前球團將他列為每日觀察，傷勢為手部挫傷。

這起意外發生在8局下，楚奧特面對水手後援投手雷古米納（Casey Legumina）投出的94.2英里內角速球，在收棒不及的情況下被球直接打中左手，當下立刻露出痛苦神情。

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楚奧特原本仍試圖續留場上，並在防護員弗羅斯塔德（Mike Frostad）陪同下沿著一壘線活動觀察，但最終仍退場，由佩拉薩（Oswald Peraza）代跑接替。

天使最終在延長11局以8比7擊敗水手，不過賽後焦點仍集中在楚奧特的傷勢；這位3屆美聯MVP、11屆全明星外野手賽後左手明顯腫脹，情緒也顯得相當懊惱，不過得知X光結果無大礙後，他終於鬆了一口氣。

楚奧特表示，「看到腫得那麼厲害，真的讓我嚇到了；所以我現在只是很慶幸，沒有骨折。」

值得一提的是，這已是楚奧特在本系列賽第2度遭水手投手觸身，天使在主場開幕戰時，他才剛被水手右投布萊恩吳（Bryan Woo）的伸卡球擊中，當時對方連兩球都往內角高處進攻，第二球就砸中楚奧特。

談到水手投手頻頻以高內角速球壓制自己，楚奧特坦言能理解對方策略，但也直言對方必須更精準控球。

他說，「我們知道他們想怎麼解決我，就是用高內角速球，所以真的讓人很沮喪；你知道，如果你沒辦法把球控制在那個位置，就不應該那樣投，所以也只能這樣了。」

楚奧特也透露，在上週比賽中，布萊恩吳之後曾向他致歉，當時他在一次界外球後跑近投手丘附近，雙方有短暫互動。

關鍵字： 洛杉磯天使、棒球、MLB

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