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千賀滉大前2戰飆16K　直言最重要是健康：不想成為落後那一個

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會日籍強投千賀滉大2026年球季開季狀態亮眼，繼首戰後再度繳出穩定內容，對球隊先發輪值而言無疑是相當正面的訊號；若他能延續健康與壓制力，大都會有機會打造出聯盟頂尖等級的先發陣容。

千賀滉大在台灣時間6日作客舊金山，迎來本季第2場先發，面對巨人隊主投5.2局失2分，被敲5支安打、送出2次保送，另有7次三振，幫助大都會以5比2擊敗巨人；累計本季前2場先發，他共投11.2局失4分，自責分率3.09。

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更值得注意的是，千賀滉大前2戰面對47名打者就三振16人，等於讓超過三分之一的對手遭到三振，展現不俗的壓制能力。

賽後談到自己的狀況，千賀滉大透過翻譯藤原浩表示，「最重要的是，我能夠健康投球，而且也能夠健康從比賽中退場。」

千賀滉大早在2023年菜鳥球季就有驚艷演出，當年他以2.98自責分率、166.1局送出202次三振，拿下國聯新人王票選第2名；不過到了2024年，他例行賽僅投5.1局，季後賽則投5局，整體出賽大幅受限。

雖然千賀滉大在2025年反彈，22場先發繳出3.02自責分率，但球季尾聲表現明顯下滑，大都會甚至在9月將他下放小聯盟；如今他在2026年重新打出接近2023年水準的開季內容，對他本人與球隊整體投手戰力都是利多。

談到大都會先發輪值，千賀滉大也展現企圖心，「我覺得這是一個非常強的團隊，只要我們保持健康、持續站上投手丘，我們就能成為球隊穩定的力量；而且如果每個人都能做到，包括我自己在內，我不想成為落後的那一個。」

關鍵字： 千賀滉大、紐約大都會、棒球、MLB

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