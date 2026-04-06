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兩代最強選秀狀元對決　「旗子哥」弗拉格轟45分撂倒湖人詹皇

記者杜奕君／綜合報導

NBA賽場的「跨世代」最強選秀狀元對決！本季加入NBA舞台的「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）率領達拉斯獨行俠，6日在主場迎戰高齡41歲的詹姆斯（LeBron James）與洛杉磯湖人。弗拉格此戰展現新世代天之驕子威力，全場斬獲45分、8籃板、9助攻、2抄截精彩表現，不僅比下詹皇的30分、9籃板、15助攻準大三元，也率領獨行俠以134比128撂倒湖人。

▲獨行俠「旗子哥」弗拉格、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠「旗子哥」弗拉格狂轟45分、8籃板、9助攻、2抄截撂倒湖人。（圖／達志影像／美聯社）

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紫金軍團今日作客踢館獨行俠，湖人近期傳出兩大核心主力唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）都因傷賽季提前報銷，球隊季後賽前景拉警報，也被迫讓超過40歲的詹皇再度單核心帶隊。

此戰獨行俠開賽就火力全開，弗拉格延續前役砍下51分的火燙手感，首節就狂轟19分，前兩節轟下26分，也幫助球隊一度手握多達22分領先優勢。

但詹姆斯仍率領湖人苦追，上半場個人也獨拿22分，幫助球隊半場打完追成61比67的小幅落後。

下半場開打後，湖人在詹姆斯全能身手帶領下，持續不斷強勢追分，不過獨行俠也靠著弗拉格上演飆分秀，加上華盛頓（P.J.Washington）適時建功，最後關頭獨行俠仍以6分驚險勝出。

獨行俠此戰5人得分達雙位數，弗拉格全場27投14中，狂轟45分、8籃板、9助攻、2抄截，華盛頓則有15分、6籃板貢獻。

至於惜敗的湖人方面，全場有6人得分上雙，詹姆斯賣老命轟下30分、9籃板、15助攻準大三元，八村壘21分、7籃板，海耶斯（Jaxson Hayes）替補貢獻23分。

▲獨行俠「旗子哥」弗拉格、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯貢獻30分、9籃板、15助攻準大三元。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA弗拉格旗子哥獨行俠湖人詹姆斯詹皇

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