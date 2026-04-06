洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉　奇澤姆：戰到最後一刻

▲Max Fried。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基6日在主場迎戰馬林魚，歷經長達3小時35分鐘的雨勢延賽後，最終卻因牛棚在第8局失守，錯失系列賽橫掃機會，以6比7遭到逆轉；儘管洋基一路追到最後仍保有反撲希望，但關鍵時刻未能補上致命一擊，只能吞下敗仗。

Jazz two-run double with two outs in the ninth makes it a one-run game! pic.twitter.com/e5bDpsV7Qm [廣告]請繼續往下閱讀... April 6, 2026

9局下半，洋基仍試圖做最後反攻；奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在關鍵時刻敲出右中外野方向的兩分打點二壘安打，一度改寫比分，但仍無法扭轉戰局，賽後他強調，全隊從不會提早放棄比賽。

奇澤姆說：「在最後一個出局數出現之前，在主審宣告最後一個出局或最後一個好球之前，我們都不認為比賽已經結束；所以對我們來說，我們永遠都會拚戰到最後一分鐘。」

洋基此役原本握有領先，但第8局風雲變色，伯德（Jake Bird）登板後遭代打波利（Graham Pauley）敲出兩分打點二壘安打，這也是他本季繼前4場無失分出賽後，首度出現明顯亂流。

A four-run 8th inning puts the @Marlins on top pic.twitter.com/dKJiUNw6qi — MLB (@MLB) April 6, 2026

除了被敲安外，他還投出保送並觸身球奉送對手機會；接著亞布洛（Ryan Yarbrough）又被艾德華茲（Xavier Edwards）擊出兩分打點安打，讓馬林魚進一步拉開差距。

談到自己的表現，伯德直言：「我送給他們太多白白的機會，你絕對、絕對不能這樣送對手機會，這不是大聯盟等級的棒球，真的不好。」

比賽最後由班德（Anthony Bender）三振代打的艾斯卡拉（J.C. Escarra）關門，讓洋基留下兩名殘壘跑者；事實上，就像史坦頓（Giancarlo Stanton）前一天所說：「只要記分板上還有出局數，我們就還有機會。」即使這場比賽整體內容並不算理想，洋基直到最後仍保有一線生機。

總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示：「我們左打對班德那幾個打席內容都很頑強，很高興看到奇澤姆打出那一擊，希望那能成為他開始進入狀況的契機。」

除了奇澤姆外，萊斯（Ben Rice）依舊維持火燙手感，首局面對費爾班克斯（Pete Fairbanks）就轟出一發3分砲，這也是他近4場比賽的第3轟。

Benny from the Block pic.twitter.com/6tP7aSN1fH — New York Yankees (@Yankees) April 5, 2026

萊斯本季前8場比賽場場上壘，且最近5場比賽都至少有2次上壘表現；光是今天他就選到3次保送，整個系列賽下來，洋基打線共從馬林魚投手群手中選到30次四壞保送，寫下隊史3連戰新紀錄。

先發左投弗里德（Max Fried）在開季前13.1局無失分後，今天則苦撐6.2局，洛佩茲與艾德華茲都從他手中敲出帶有打點的安打，弗里德最終被敲5安、投出3次保送，失掉3分。

弗里德賽後自責表示：「我做得不夠好，尤其是在打線追分回來之後；我首局就掉了1分，接著班在第一局轟了全壘打，我最後又掉到3分，這就壓縮了我們的領先空間，有些狀況本來絕對是可以避免的。」