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雄鷹終於能歸巢！台鋼6日主場內野賣光　有望刷新首戰隊史紀錄

▲台鋼雄鷹將迎來新球季澄清湖主場首戰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹將迎來新球季澄清湖主場首戰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中職台鋼雄鷹終於「歸巢」！台鋼6日下午16點05將於高雄澄清湖棒球場舉辦的主場開幕戰，稍早內野門票已全數售罄，截至目前為止，總預售票數已突破16000張，有望打破2024年台鋼雄鷹一軍首戰所創下的16233人隊史紀錄。

雄鷹今年賽季開局較為艱辛，開季前6場比賽中皆以客隊身分出征，球隊先後作客亞太棒球場挑戰統一獅、桃園棒球場對陣樂天桃猿，以及天母棒球場交手味全龍，雄鷹軍團繳出3勝3敗、勝率5成的成績。

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清明連假最後一天，台鋼終於回到熟悉的高雄主場，迎戰戰力強勁的統一獅，此役不僅是主場首戰，更是球隊能否在主場旗開得勝、衝破5成勝率大關的關鍵戰役。

台鋼球團統計，6日賽事的內野票券早早便被搶購一空，總預售票已超過16000張，回顧2024年台鋼雄鷹隊史第一場一軍比賽，當時在澄清湖球場吸引了16233人進場；預售票已逼近紀錄的情況下，加上現場外野售票，極有可能創下隊史新高。

球團表示，今日現場將不開放內野售票，僅提供「高雄市學生50元看球優惠方案」及「外野門票」販售，售票窗口將於上午11點正式開放。

關鍵字： 台鋼雄鷹中職澄清湖統一獅

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