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大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

▲大谷翔平與球迷合照。（圖／道奇官網）

▲大谷翔平與球迷合照。（圖／道奇官網）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇與國民6日之戰受到雨勢影響，比賽出現延後情況，儘管現場下起滂沱大雨，道奇日籍球星大谷翔平仍照常走上球場進行訓練，而他在結束訓練後的一個暖心舉動，也讓現場一名8歲小球迷留下難忘回憶。

這場比賽賽前雨勢就越來越大，現場情況甚至到了讓人連走出戶外都會猶豫的程度；不過大谷翔平仍與一名牛棚捕手一同現身球場，持續完成自己的例行訓練，包括傳接球、長傳以及約15分鐘的平地投球練習，展現自律一面。

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一般來說，持有來賓通行證的球迷，可以在賽前熱身時進入場內近距離觀看球員，不過在這樣的天候下，原本幾乎沒有人預期還會有球迷留在場邊。

不過根據官網報導，就在本壘後方一角，來自維吉尼亞海灘的柯克蘭一家仍全身濕透地站在原地，專注看著場上的大谷翔平。

其中最引人注意的是8歲的凱恩（Kane），他是當地少棒隊Tidewater Drillers的游擊手，同時也是道奇忠實球迷；這一天全家特地到場，就是希望幫助他完成近距離看到偶像的心願。

凱恩的父親與他一樣，將連帽上衣緊緊拉在頭上擋雨，母親琳賽（Lindsey）則站在雨中，雖然神情看得出不太舒服，卻始終不願離開。

即便天氣惡劣，凱恩的父母仍選擇留在原地，只因想替兒子完成願望，希望他能近距離看到球員，甚至幸運拿到簽名；結果在結束訓練後，大谷翔平並未直接返回休息區，而是主動慢跑到柯克蘭一家面前。

全程緊盯偶像訓練的凱恩隨後與大谷翔平合影，大谷翔平更親手將剛剛練習使用的球送給他，讓這名小球迷當場露出燦爛笑容。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平

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