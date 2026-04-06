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白襪橫掃去年美聯冠軍藍鳥　寫下逾30年首見紀錄

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪在主場延續強勢表現，6日面對去年美聯冠軍多倫多藍鳥完成3連戰橫掃，寫下超過30年未見紀錄；白襪靠著先發右投馬丁（Davis Martin）6局無失分好投，加上全隊把握兩出局攻勢，最終以3比0贏球，不僅在這個週末連拿3勝，整體戰績也提升至4勝5敗。

白襪上一次在芝加哥主場橫掃藍鳥，已經要追溯到1995年9月3日，如今相隔超過30年，再度完成同樣壯舉。

值得一提的是，白襪本季目前客場戰績為1勝5敗，主場則是3戰全勝，這也是球隊自2004年以來，首度在芝加哥主場開季3連勝；當年正是吉倫（Ozzie Guillen）執掌兵符的第一年，而他的13號球衣也將於本季8月8日正式退休。

白襪總教練維納布爾（Will Venable）賽後盛讚主場球迷帶來的能量，他說，「看到我們的球迷用這樣的方式進場支持我們，帶來那樣的能量，意義真的很大；球員們也做出了回應，能夠為他們打出好表現，感覺真的非常好。」

先發投手馬丁此役主投6局無失分，送出6次三振、2次保送，被敲4支安打，用85球拿下本季第2勝，這不僅是白襪先發投手本季至今最長投球局數，也是球隊在2026年球季首次繳出優質先發。

馬丁退場後，哈德森（Bryan Hudson）、利修爾（Jordan Leasure）與墨菲（Chris Murphy）接力守成，其中墨菲收下本季首次救援成功；由於終結者多明奎茲（Seranthony Domínguez）與泰勒（Grant Taylor）此役都無法出賽，白襪投手群靠團隊合作完成完封。

白襪打線方面，瓦加斯（Miguel Vargas）首局在兩出局後敲出三壘安打，送回梅卓斯（Chase Meidroth）先馳得點；索沙（Lenyn Sosa）3局下的二壘安打、海斯（Austin Hays）4局下的一壘安打，也都同樣是在兩出局後打回分數，成為白襪此戰贏球關鍵。

談到兩出局攻勢，維納布爾表示，「這非常重要，就是持續纏鬥，打出好的打席；今天就是一個例子，每個人都沒有想做得太多，而是順著對方給你的內容去打，只要持續奮戰，即使在兩出局之後，也可能會有好事發生。」

白襪投手群在這個系列賽將藍鳥全隊打擊率壓制在1成88，只被敲出5支長打，防守端也多次上演精彩守備，包括穆雷的美技處理，以及中外野手阿庫尼亞（Luisangel Acuña）在2局上的飛撲接殺；攻守兩端都展現高水準，也讓白襪用團隊方式收下這波3連勝。

馬丁指出，球隊在經歷低迷客場開季後，能夠迅速調整，正是這一波主場反彈的重要原因。

他說，「你回頭看那趟客場之旅，可能會覺得，這個球季我們累積的所有氣勢、所有興奮感，整個休賽季建立起來的一切，如果延續到這波主場賽程時，可能已經受到太大打擊，變得難以克服。」

「但我們整支球隊團結在一起，大家一起穩住陣腳，告訴彼此：『好，開始吧，把頭低下來，努力去做。』這真的非常重要。」

馬丁接著說，「贏下這個系列賽本來就已經很棒，但能夠橫掃當然更棒。就是繼續做我們一直在做的事，持續相信我們打棒球的方式，接下來往前走、享受比賽。」

關鍵字： 村上宗隆MLB芝加哥白襪

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