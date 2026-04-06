貝茲右腹斜肌拉傷列傷兵　道奇緊急拉上金慧成補戰力

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇6日在華盛頓完成對國民的系列賽橫掃，不過贏球喜悅卻被傷情消息沖淡，主力游擊手貝茲（Mookie Betts）因右側腹斜肌拉傷，被列入10天傷兵名單；球團同步從3A召回內野手金慧成，補上名單空缺。

貝茲是在前一戰、也就是道奇以10比5擊敗國民的比賽中提前退場；他在首局下就被換下守備位置，當時面對國民右投厄文（Jake Irvin），貝茲唯一一次打席選到保送，隨後靠弗里曼（Freddie Freeman）的2分打點二壘安打，從一壘一路跑回本壘得分，但也在跑壘過程中感到右下背部不適。

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貝茲在當晚接受MRI檢查後，確認為腹斜肌拉傷；道奇球團研判，這次傷勢可能是在一次收棒不完全揮擊時造成。

事實上，在影像檢查結果出爐前，總教練羅伯斯（Dave Roberts）就曾表示，貝茲接下來幾天出賽機率不高，且道奇下一站將前往羅傑斯中心作客，人工草皮場地也是球隊考量之一。

羅伯斯起初形容，貝茲的傷勢「比較偏中等，還不到嚴重程度」，在確認診斷結果後，他對復原進度仍保有一定程度樂觀；一般而言，中度腹斜肌拉傷大約需要4到6週恢復，不過羅伯斯期待貝茲能更快歸隊。

羅伯斯表示，「我認為他回來的時間會比那更短，但如果現在就要給出明確時程，我真的很猶豫，因為腹斜肌傷勢一向很棘手。」

在貝茲缺陣期間，道奇將由金慧成與羅哈斯（Miguel Rojas）共同分擔游擊防區，形成典型的左右投對戰輪替；金慧成預計先發對右投，羅哈斯則負責面對左投。

金慧成春訓期間展現不錯狀態，不過道奇仍讓他從小聯盟開季，主因是希望他持續調整揮棒機制；他本季在小聯盟3A出賽6場，26打數敲出9安，打擊率3成46，另有4次保送、7次三振。

除了金慧成與羅哈斯外，弗里蘭（Alex Freeland）必要時也能支援游擊，不過球隊預期他仍會有較多時間鎮守二壘。