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今永昇太5局好投無緣首勝　小熊牛棚砸鍋遭守護者逆轉

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊日籍左投今永昇太6日作客克里夫蘭守護者，迎來本季第2場先發，儘管因前一日天候不佳延後登板，他仍繳出5局被敲3安、失1分、送出4次三振的優質內容，一度握有勝投資格；不過小熊牛棚失利，最終遭守護者以6比5逆轉，今永本季首勝也跟著飛了，球隊同樣無緣本季首次連勝。

今永此役用92球投完5局，僅被擊出3支安打，另有1次四死球，失掉1分自責分，整體控球與節奏都相當穩定；1局下面對守護者打線，他就投出3上3下乾淨開局，前4局更只讓對手敲出1支安打，展現十足壓制力。

小熊打線在3局上率先給予火力支援，第7棒蕭（Matt Shaw）轟出本季首支全壘打，幫助球隊先馳得點；5局下今永在2出局後被敲出二壘安打，讓守護者攻佔得點圈，不過他隨後三振羅基歐（Brayan Rocchio），成功化解危機，守住領先。

6局上，小熊再靠史旺森（Dansby Swanson）2出局一壘有人時轟出兩分砲，將比分擴大為3比0，也讓今永的勝投資格更加穩固；不過6局下局勢出現變化，今永被首名打者敲出二壘安打後退場，留下跑者交由牛棚接手。

沒想到接替登板的布朗（Ben Brown）未能順利止血，遭守護者打線突破失掉2分，不僅讓比分遭到追近，也讓今永的勝投資格化為烏有；小熊雖在8局上靠哈普（Ian Happ）敲出本季第4轟，再度取得4比3領先，但牛棚仍守不住優勢。

8局下，小熊第3任投手先被凱佛斯（C.J. Kayfus）轟出陽春砲，讓守護者追成4比4平手，接著又因安打與四壞球陷入失分危機，隨後再遭阿里亞斯（Gabriel Arias）、赫吉斯（Austin Hedges）連續擊出適時安打，守護者單局灌進3分，一舉逆轉戰局。

小熊9局上雖試圖反撲，但仍無力改寫戰果，最終以1分差吞敗；今永繼開幕戰吞下敗投後，此役雖明顯回穩，卻因牛棚失守無緣本季首勝，小熊也在遭逆轉後，錯失拿下開季首次連勝的機會。

關鍵字： 今永昇太、芝加哥小熊、棒球、MLB

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